Луческу назвал тактику "Динамо" на матч с "Барселоной"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу оригинально ответил на вопрос журналиста о тактике в предстоящем поединке Лиги чемпионов против "Барселоны".

Румынский специалист признался, что единственная тактика – это сам матч.

"Наша тактика – играть в футбол. Ничего больше сказать не могу. Да, у нас мало футболистов, посмотрим, что будет завтра. Мы надеялись, что повторятся отрицательные результаты тестов на COVID-19, которые мы получили в Киеве, так что это не проблема. Проблемы могут быть во время игры. Мне, как тренеру, было бы лучше сыграть этот поединок позже, но нужно играть завтра, и мы будем играть. У нас всего лишь 13 футболистов для участия в завтрашнем матче, и здесь уже ничего не изменишь", – цитирует Мистера пресс-служба "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" – "Динамо" пройдет в среду, 4 ноября в столице Каталонии. Начало – в 22.00. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут эту встречу.

В этом матче "Динамо" не сможет задействовать сразу 12 футболистов. Основная часть игроков заразилась коронавирусом. Позже защитник киевлян Георгий Цитаишвили рассказал о некоторых симптомах.