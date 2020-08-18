Луческу нацелился на бразильского футболиста

Состав киевского "Динамо" может пополниться 24-летним бразильским легионером, который является игроком атакующего плана.

Как сообщает издание meta-ratings.com.ua, футболист имеет статус свободного агента и уже прилетел в Киев. Ожидается, что он присоединится к команде Мирчи Луческу, но уже после того, как проведет некоторое время на карантине.

Напомним, что первым трансфером "Динамо" при румынском специалисте является подписание предварительного контракта с левым защитником "Леха" Владимиром Костевичем. Украинец станет игроком киевлян с января 2021 года. Узнав об этом, польские болельщики обрадовались этому переходу.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" может вернуть в команду нападающего Артема Кравца, который в последнее время выступал за турецкий "Кайсериспор".

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