Луческу намерен вернуть бразильского футболиста в "Динамо" – журналист

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу хочет, чтобы бразильский полузащитник Че Че вновь вернулся в киевский клуб, сообщил известный телеведущий Александр Денисов в своей программе на Youtube Денисов Time.

По информации журналиста, сведения о возможном возвращении игрока в Украину ему предоставил надежный инсайдер, заслуживающий внимание.

Напомним, что "Сан-Паулу" подписал Че Че в марте прошлого года и клуб должен выплатить вице-чемпионам Украины за него 5 млн евро. И из-за того, что клуб просрочил сроки по платежам, уже набежала пеня в размере 1 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Че Че (настоящее имя Данило дас Невес Пиньейро) пришел в "Динамо" летом 2018 года. Украинский клуб заплатил "Палмейрасу" за полузащитника 4.8 миллионов евро. В 9 играх бразилец провел на поле 26 минут.