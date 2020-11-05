Луческу могут дисквалифицировать на один матч Лиги чемпионов – СМИ

Главного тренера киевского "Динамо" Мирчу Луческу могут дисквалифицировать на один матч за недовольство системой VAR (Видеоассистент арбитра) после матча третьего тура Лиги чемпионов против "Барселоны".

Во время послематчевой пресс-конференции румынский специалист заявил, что является противником этой технологии. По его словам, VAR не должен использоваться в футболе.

"Я абсолютный противник этой технологии. Футбол – это яркое зрелище для болельщиков, для телевидения. Это не гандбол и не баскетбол, VAR тут не помогает. Выходит, что все зависит от четвертого или пятого арбитра, который где-то в комнате стоит перед монитором и решает. Мне это сложно понять, я против этой технологии", – цитирует слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Как сообщает издание Sport.es, в УЕФА серьезно относятся к критике судейства и самой организации. Согласно 15-й статье Дисциплинарного кодекса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), за свои высказывания наставник киевлян может быть дисквалифицирован на следующий матч команды в Лиге чемпионов против "Барселоны", который состоится во вторник, 24 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в ослабленном составе минимально уступило каталонскому клубу в поединке третьего тура ЛЧ.