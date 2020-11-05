Луческу могут дисквалифицировать на один матч Лиги чемпионов – СМИ

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Мирча Луческу

Главного тренера киевского "Динамо" Мирчу Луческу могут дисквалифицировать на один матч за недовольство системой VAR (Видеоассистент арбитра) после матча третьего тура Лиги чемпионов против "Барселоны".

Во время послематчевой пресс-конференции румынский специалист заявил, что является противником этой технологии. По его словам, VAR не должен использоваться в футболе.

"Я абсолютный противник этой технологии. Футбол – это яркое зрелище для болельщиков, для телевидения. Это не гандбол и не баскетбол, VAR тут не помогает. Выходит, что все зависит от четвертого или пятого арбитра, который где-то в комнате стоит перед монитором и решает. Мне это сложно понять, я против этой технологии", – цитирует слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Как сообщает издание Sport.es, в УЕФА серьезно относятся к критике судейства и самой организации. Согласно 15-й статье Дисциплинарного кодекса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), за свои высказывания наставник киевлян может быть дисквалифицирован на следующий матч команды в Лиге чемпионов против "Барселоны", который состоится во вторник, 24 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в ослабленном составе минимально уступило каталонскому клубу в поединке третьего тура ЛЧ.

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