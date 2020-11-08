Луческу единственной фразой прокомментировал 0:3 от "Шахтера"

Максим Иншаков Футбол 20:01, 8.11.2020 Обновлено: 20:02, 8.11.2020

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после поражения от "Шахтера" заявил, что встречу необходимо было перенести.

Весь комментарий румынский наставник уместил в одну фразу: "Сегодня выиграл COVID-19, но проиграл fair play".

По словам Мистера, он бы никогда не играл в таких условиях такой важный матч, даже, если бы представлял другую сторону.

"Я бы не сыграл этот матч. Исход чемпионата должны решать команды на поле, а не COVID-19. Это все, что я хочу сказать", – подчеркнул Луческу в интервью клубной пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральный матч 9-го тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер" завершился со счетом 0:3.

На эту игру хозяева вышли в ослабленном составе. Ранее положительные тесты на COVDI-19 сдали Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Владислав Супряга, а также Владимир Шепелев и Богдан Леднев.

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