Луческу действительно в Киеве и уже осмотрел базу в Конча-Заспе, – журналист

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас заявил, что экс-тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу прилетел в Киев и уже осмотрел базу киевского "Динамо".

"Никакого Муслина, Бьелицы, Максимова даже близко не было в списках кандидатов. Отвлекающие имена, не больше. С самого начала "Динамо" было сфокусировано на Реброве и Луческу. Преимущество второго – отсутствие контрактных обязательств. Мистер действительно в Киеве и уже осмотрел базу в Конча-Заспе", – написал у себя в Twitter Бурбас.

Мирча Луческу прилетел в Киев и осмотрел базу "Динамо" Twitter Игоря Бурбаса

После ухода из "Шахтера" в 2016 году румынский специалист в сезоне 2016/17 работал с питерским "Зенитом", а затем возглавил сборную Турции, которую тренировал в 2017-2019 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СМИ, Мирча Луческу является главным претендентом на пост тренера киевского "Динамо".