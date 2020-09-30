Луческу: дайте денег – я куплю новых игроков "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу лаконично ответил на вопрос о предстоящих трнсферах.

Мистер заявил, что все упирается в финансовый вопрос.

Сейчас много игроков уедут в сборные. Как по мне, лучше их оставить у нас, если они там не играют. Чтобы они готовились к ЛЧ. Мы – команда, которая только создается. Буду ли я покупать новичков? Дайте денег – я куплю новых игроков", – сказал Луческу в эфире телеканала "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, игра "Динамо" – "Гент" состоялась на столичном НСК "Олимпийский" 29 сентября и завершилась со счетом 3:0.

После поединка Мирча Луческу прокомментировал игру своей команды, отметив, что доволен счетом на табло, но не доволен качеством футбола, который показали его подопечные.

Отметим, что первый поединок плей-офф Лиги чемпионов с "Гентом" стал для румына 136-м в еврокубках с украинскими клубами. Таким образом 75-летний Мистер побил достижение Лобановского, которое держалось 19 лет.