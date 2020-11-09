Луческу: COVID-19 в "Динамо" – наша вина

Киевское "Динамо" не предприняло должных мер, чтобы избежать вспышки коронавируса среди футболистов команды.

Об этом в комментарии Sport.ro заявил главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу. По его словам, он терял по нескольку игроков из-за COVID-19 каждый день.

"Обычно матчи не должны проводиться в таких условиях, но у каждого есть свои интересы, чтобы воспользоваться слабостью противника. Несправедливо разыгрывать титул в такой ситуации. Я терял 2-3 игрока ежедневно, дошло до того, что у меня осталось всего 10 игроков. Это наша вина, клуба, что мы не приняли самых эффективных мер. С "Барселоной" мы играли в крайне тяжелых условиях, я не знал, кого посадят на карантин после теста", – сказал Луческу.

Напомним, "Динамо" потеряло сразу 12 футболистов из-за COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко внес новые изменения в состав команды перед матчами в ноябре из-за коронавируса.