Так называемый глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что в ближайшем времени команды с оккупированного полуострова могут сыграть в Лиге Европы.

Юрий Ветоха

"Переговоры с УЕФА идут, разговоры идут, но насколько они будут вероятны, все зависит от коллег из европейской ассоциации. Мы держим кулаки… Пока сроков нет, но вероятность очень великая. На сегодня коллегии из УЕФА переживают, говорю честно, именно за персональные санкции, что при приезде в Крым они получат санкции от своих государств, вплоть до лишения гражданства. Есть вероятность, что на них могут быть наложены личные санкции, связанные с пересечением границы. Поэтому я думаю, что мы будем в дальнейшем встречаться на нейтральных территориях", – цитирует Ветоху агентство Р-спорт.

В комментариях интернет пользователи высмеяли такие фантазии российского чиновника.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что тренировочная база футбольного клуба "Таврия" в Крыму – главного футбольного клуба полуострова и первого чемпиона независимой Украины – превратилась в руины.

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