''Ловите наркомана'': российский "МатчТВ" опозорился в прямом эфире

Корреспондент главного спортивного рупора России "МатчТВ" Семен Зигаев ошибся с итогом игры ЦСКА - "Краснодар" (1:2), беря интервью у футболиста кубанцев Юрия Газинского. Сначала Юрия заставили подождать прямого включения, а потом последовал вопрос о ничейном результате матча.

Газинский попытался поправить Зигаева, но работник СМИ не понял свою ошибку, продолжив настаивать на ничьей.

В комментариях под видео в соцсетях корреспондента назвали "наркоманом".

Сам Зигаев позже извинился за ошибку и объяснил причину казуса.

"Просто стадион ЦСКА так устроен, что его нужно обходить не по полю, а за его пределами для того, чтобы взять интервью. Пока я обходил его, "Краснодар" забил второй мяч. К сожалению, я этот момент упустил. Когда матч закончился, посмотрел на табло, а там счета уже не было. Вот я и подумал, что встреча так и закончилась со счетом 1:1", - отметил репортер.

Новости Президент Федерации тенниса России опозорился с прогнозом против Свитолиной

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеканал "Интер" опозорился с трансляцией чемпионского боя украинского боксера.