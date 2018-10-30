''Ловите наркомана'': российский "МатчТВ" опозорился в прямом эфире

Корреспондент главного спортивного рупора России "МатчТВ" Семен Зигаев ошибся с итогом игры ЦСКА - "Краснодар" (1:2), беря интервью у футболиста кубанцев Юрия Газинского. Сначала Юрия заставили подождать прямого включения, а потом последовал вопрос о ничейном результате матча.
@Spartak83— Vitaly Krysanov (@vkrysanov) 28 октября 2018 г.
- Как ничья, вроде выиграли мы, нет?
- Ну вот так вот!
🤣 pic.twitter.com/m77OD96mYU
Газинский попытался поправить Зигаева, но работник СМИ не понял свою ошибку, продолжив настаивать на ничьей.
В комментариях под видео в соцсетях корреспондента назвали "наркоманом".
Сам Зигаев позже извинился за ошибку и объяснил причину казуса.
"Просто стадион ЦСКА так устроен, что его нужно обходить не по полю, а за его пределами для того, чтобы взять интервью. Пока я обходил его, "Краснодар" забил второй мяч. К сожалению, я этот момент упустил. Когда матч закончился, посмотрел на табло, а там счета уже не было. Вот я и подумал, что встреча так и закончилась со счетом 1:1", - отметил репортер.
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