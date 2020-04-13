"Ломать не получится": Суркис предупредил нового президента УПЛ

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис ожидает от нового главы Премьер-лиги, выборы которого пройдут в нынешнем году, равного отношения ко всем клубам чемпионата.

При этом он раскритиковал Томаса Гримма, который руководит УПЛ в последние два года, за его желание навязать участникам чемпионата так называемый единый телевизионный пул.

Игорь Суркис ФК "Динамо" Киев

"Единый телевизионный пул? Это должен быть канал, который не зависит ни от Ахметова, ни от Суркиса. Это мое мнение и она, пока, не изменится. Если на футбол будет работать независимая структура, то мы легко договоримся. Но через колено ломать, как пытался сделать Гримм, не получится. Я думаю, что в ближайшее время создать единый телевизионный пул не получится. Я желаю новому президенту, чтобы он, прежде всего, вышел с новой и интересной программой, а также постарался объединить всех нас в одно целое, чтобы мы работали на украинский футбол", – цитирует Суркиса официальный сайт "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис жестко высказался в адрес руководства Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ) из-за отсутствия диалога с клубами во время карантина в нашей стране.

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