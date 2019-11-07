Локоть, Пятов, VAR: почему камбэк "Шахтера" в Загребе стал уникальным и вошел в историю

Благодаря невероятной сказочной концовке в Загребе "Шахтер" не только добыл нужный результат, но и провел поистине исторический матч. Игру, которая сломала многие стереотипы.

Хотя по здравой логике все должно было заканчиваться более скромной ничьей 1:1 или таки победой "Динамо" (особенно после удаления Марлоса, когда команды остались 10 на 10). Но затем "Максимир" накрыла какая-то аномалия, и понеслось - яркие ошибки, перекладина, камбек и подключение Пятова с последующим пенальти, что и сейчас тяжело переварить.

OBOZREVATEL"под разным углом" разбирает вчерашнее загребское чудо "Шахтера" и рассказывает, чем эта игра вошла в историю.

Марлос получил красную карточку - странно, но хорошо

Такой концовки на "Максимире" могло и не случится, но одним из ключевых моментов стал Марлос, а точнее - отсутствие его замены. И случившийся с ним далее парадокс.

Марлос (справа) заработал первое удаление в "Шахтере" shakhtar.com

Хотя уход с поля одного из лидеров дончан напрашивался - Марлос был не в лучших кондициях, вышел играть после небольшого повреждения и в последней четверти игры уже конкретно выпадал из игры, на 73-й минуте получив желтую карточку.

Но Каштру в этот вечер умышленно не спешил с заменами, да и менять Марлоса как чистого атакующего центрального хавбека было некому (разве что Тете мог выйти пораньше, а в центр сместиться Тайсон или Коваленко). Но Каштру принял решение оставить Марлоса, за что едва не поплатился всем.

Чем ближе к финальному свистку, тем больше витала опасность второй карточки вокруг Марлоса, и он таки ее получил. Но в целом в отношении украинского бразильца такого раньше не допускалось - в период украинской карьеры (с 2012-го за "Металлист" и "Шахтер") Марлос никогда не получал красную карточку. И в Загребе по сути не должен был, но в футболе не без сюрпризов.

Впрочем, с другой стороны это и сыграло на руку "Шахтеру". Останься Марлос на поле, дончане бы более методично осаждали штрафную "Динамо", а Марлос стал бы дополнительным фактором для катания мяча. А так украинская команда стала действовать более резко и вертикально, а Коваленко не стал придумывать "возить" мяч после приема на фланге, а сразу выдал голевой навес на Мораеса - бинго! Так что красную карточку Марлоса можно считать как часть операции "спасение", здесь незамена и удаление пришлись как раз кстати.

У "Шахтера" не было ничего для спасения кроме Мораеса, поражение было неминуемо

Дончане ехали в Загреб с надеждой и неплохой подготовкой, но скромной скамейкой запасных. Реальным ресурсом для усиления атаки был, по сути, только Маркос Антонио - Евгений Коноплянка, Манор Соломон и Андрей Борячук остались дома. И после второго пропущенного мяча "Шахтер", по сути, был обречен.

Жуниор Мораес (с мячом) стал одним из героев встречи shakhtar.com

Но Каштру должен благодарить судьбу, что в его распоряжении есть Мораес. Форвард в оптимальных кондициях пребывает на том уровне, когда сам может сделать разницу на евроарене с соперниками средней руки. И вчера Жуниор таки поймал свой вечер, сделав гол+пас (и добился гола головой в дополнительное время, хотя до этого никак не получалось).

Однако и старания Мораеса не вырвали бы для "Шахтера" ничью, не случись бы парадокса с пенальти. Ранее в еврокубках дончане никогда не отыгрывались с 1:3 или 2:3 до 3:3 - подобные встречи только проигрывались. До 2:2 - да, пару раз, а вот камбэк с итоговыми 3:3 стал первым в истории "Шахтера" в еврокубках.

Спасибо Теофилю и его локтю

История, которую Пятов сможет рассказывать внукам - вратарь в последней атаке пошел в штрафную соперника и... сам заработал пенальти (при этом даже не коснувшись мяча)! Спасительный пенальти! Ранее такое вообще было немыслимо.

Андрей Пятов shakhtar.com

Несколько европейских статистических порталов, ведущих подробную статистику международных соревнований с 2010-го, отмечают, что за это время Пятов стал первым и единственным голкипером, который заработал пенальти в пользу своей команды! Ранее голкиперы только изредка забивали, подключаясь на угловые в конце игры, но Пятов установил уникальное достижение.

Но с другой стороны "Шахтеру" надо хорошенько поблагодарить защитника "Динамо" Теофиля-Катрена. Один из лидеров обороны загребцев и всей команды, проведя матч на высоком уровне, под конец решил сделать отмашку в своей штрафной. Конечно, усталость тоже сказывалась, но в целом действия Теофиля стали большой глупостью - сдержи он руки поближе к корпусу или в более статическом положении, фола бы не случилось. А так француз допустил, вполне возможно, роковую ошибку для "Динамо" в этой ЛЧ и после финального свистка сидел на поле в шоке с футболкой на голове.

VAR эффективен, не так ли?

Несмотря на то, что система видеоповторов в футболе (VAR) действует в футболе уже пару лет и опробована на чемпионате мира и в Лиге чемпионов, обсуждения вокруг ее актуальности и надобности не прекращаются. У противников остаются свои козыри, а рефери порою своими "зашкварами" с игнорированием или неправильным использованием VAR только подбрасывают повод критикам.

Арбитр Феликс Брых (в зеленом) посмотрел VAR и творит справедливость

Однако вчера VAR сыграл на руку "Шахтеру" и всему украинскому футболу - благодаря пересмотру видеоповтора и назначенному пенальти дончане сумели вырвать ничью, которая станет преимуществом в борьбе с "Динамо" за второе место в группе. И все же по делу, фол на Пятове действительно был.

При этом вчерашний случай с VAR стал первым, оказавшим помощь украинским клубам в еврокубках (да и сборной Украины на международной арене - тоже). В прошлом сезоне видеоповторы применялись в ЛЧ только в плей-офф, где украинских клубов и в помине не было. В Лиге Европы технология еще не введена, поэтому спорные моменты украинских клубов решались (и во многом решаются) по старинке. Но сейчас и "Шахтер" почувствовал все преимущества VAR, начав "писать" новую страницу истории работы видеоповторов и для украинского футбола.

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