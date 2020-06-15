Лобановскому нашептали, что мы с Блохиным сговорились его убрать, – Буряк

С Леонидом Буряком я познакомился осенью 1975 года – счастливого для него и его киевского "Динамо". Наша дружба, которой я горжусь и очень ценю, продолжается вот уже много лет.

Спортивный журналист с большим стажем, работая в разное время в спортивной редакции украинского телевидения, популярных газетах, на радиостанциях, брал довольно часто у него интервью. На мои вопросы Буряк всегда отвечал откровенно, не уходил от неудобных вопросов. Также я работал с микрофоном на матчах, посвященных 50- и 60-летию Буряка, в Одессе на семи традиционных турнирах с участием 13-летних футбольных надежд, а также на всех матчах национальной сборной и киевского "Динамо", которые в свое время возглавлял Леонид Иосифович.

На днях встретился с ним в одном из его любимых кафе в центре Киева, включил диктофон, и просидели мы за откровенным разговором часа полтора: я спрашивал – он отвечал.

Полузащитник от Бога

Напомню поклонникам футбола визитную карточку заслуженного мастера спорта, блестящего полузащитника Леонида Буряка.

Родился 10 июля 1953 года в Одессе. В футбол начал играть в 10 лет в детской команде "Торпедо" завода "Продмаш". Вот уже несколько лет на поле этого заводского стадиона проходит турнир 11-12-летних мальчишек из Одессы и Одесской области на Кубок Леонида Буряка, который в ближайшем будущем планируют сделать международным. В прошлом году на аллее парка Шевченко, ведущей к стадиону "Черноморец", появилась и звезда Леонида Буряка.

Выступал за команды "Черноморец" Одесса (1968-1972 гг.), "Динамо" Киев (1973-1984 гг.), "Торпедо" Москва (1985-1986 гг.), "Металлист" Харьков (1987-1988 гг.), КПТ-85 и "Ван Па" в Финляндии (1988-1990 гг.). В чемпионатах СССР сыграл 377 матчей, из которых 304 – в составе любимого "Динамо", забил 63 мяча (54 – в динамовской футболке).

Пятикратный чемпион СССР, четырехкратный обладатель серебряных медалей, бронзовый призер, шестикратный обладатель Кубка СССР. В сборной Союза провел 53 матча, забил 11 мячей. Бронзовый призер Олимпиады-1976 в Монреале. Обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года. 50 матчей провел в составе "Динамо" в еврокубках, забил 14 мячей. Восемь раз (пять из них – под первым номером) входил в список 33-х лучших футболистов года в стране. Член "Клуба Григория Федотова".

Работал главным тренером в клубах "Нива" (Тернополь), "Черноморец" (Одесса), "Арсенал" (Тула), "Динамо" (Киев), "Александрия", возглавлял команду Эвансвиллского университета (США) и национальную сборную Украины. Заслуженный тренер Украины.

Леонид Буряк с юными фанатами ФК "Динамо" Киев

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- Леонид, начну с такого вопроса. Любители статистики подсчитали, что ты провел 602 (!) только официальных матча в чемпионатах и розыгрышах Кубка СССР, европейских кубковых турнирах, в составе сборной СССР. А еще игры в различных турнирах, контрольные матчи – это плюс не одна сотня. Какие из этих сыгранных матчей запомнились больше всего? Назови хотя бы пять из них…

- 90 минут матча – это частичка жизни. Конечно же, многие из них отложились в памяти.

Первый в составе "Динамо" 28 августа 1973 года. Мы принимали одного из лидеров чемпионата ереванский "Арарат". Проигрывали – 0:1, нервничал наш главный тренер Александр Севидов. Решил он выпустить меня во втором тайме, и мне удалось сравнять счет, отправив мяч в ворота Леши Абрамяна дальним ударом. Включив после этого полные обороты, мы выиграли матч (3:1) у будущего чемпиона.

Запомнился осенью того же года кубковый финал в Москве с тем же "Араратом". Мы вели со счетом 1:0, и незадолго до финального свистка Севидов решил, что дело сделано, и мы с Блохиным можем отдохнуть. "Арарат" успевает в основное время сравнять счет, а в дополнительное и вовсе вырвать победу – 2:1. Конечно, было обидно и досадно.

Также особняком стоят три победы в звездном для "Динамо" 1975 году. Разгром "Ференцвароша" (3:0) в финале Кубка Кубков в Базеле, две победы над "Баварией" (1:0 в Мюнхене и 2:0 в Киеве) в играх за Суперкубок УЕФА, шесть побед в финалах Кубка СССР, матч с бразильцами за "бронзу" Олимпиады-1976 в Монреале, две игры против сборной Испании во главе национальной команды Украины. И это я перечислил не все запомнившиеся мне игры – ведь их гораздо-гораздо больше.

Первый "дубль"

- 1974 год также памятен для тебя и твоих партнеров. Вновь, как и в 1966-м, "Динамо" удалось положить чемпионские медали в Кубок страны…

- Это для меня была первая медаль чемпиона СССР. Никак не мог наглядеться на нее. В финале Кубка страны в Москве мы обыграли "Зарю" из Ворошиловграда (3:0). В том сезоне были как удачные для меня матчи, так и не очень, но в каждом старался принести своей игрой как можно больше пользы команде, которой руководил тренерский тандем Валерия Лобановского и Олега Базилевича. Сезон-1974 запомнился на всю жизнь, как на всю жизнь запоминается первая любовь.

- Приехать в Киев и играть за "Динамо" тебя убедил селекционер киевлян Андрей Биба?

- Осенью 1973 года Андрею Андреевичу это удалось сделать только с третьей попытки. Нашел он подход к моей маме Марии Николаевне, которая согласилась на этот шаг. У меня уже были предложения от московских "Спартака", "Динамо", ЦСКА, ленинградского "Зенита". Но очень нравилось киевское "Динамо". Да и главный тренер "Черноморца" Сергей Иосифович Шапошников сказал: "Давай, попытай свое футбольное счастье. Уверен, в "Динамо" держать на скамейке тебя не будут. А если что не получится, в родной команде тебе всегда будут рады". Но в Киеве все получилось, спасибо большое Сергея Иосифовичу и Андрею Андреевичу за веру в меня.

Крушение мечты

- В матче чемпионата СССР-1982 в Киеве с "Металлистом" в середине первого тайма против тебя очень грубо сыграл один из соперников, и тебе пришлось покинуть поле досрочно…

- Почувствовал сильную боль, но доиграл до перерыва. За две недели до старта чемпионата мира в Испании, на котором я так мечтал выступить, врачи выписали мне приговор: в двух местах ноги была сломана кость. С мечтой пришлось распрощаться. Но я все-таки побывал в Испании, наблюдал за игрой наших ребят и других сборных с трибун городов, в которых проходили матчи. А восстанавливался я после той травмы больше года.

- Буряка называли мастером исполнения пенальти, сам не раз видел одиннадцатиметровые в твоем исполнении. Был какой-то свой секрет?

- Ничего особенного. Ставил мяч на 11-метровую отметку, отходил назад, разбегался, не смотря на мяч, потому что даже мимолетный взгляд на мяч может стать ориентиром для опытного вратаря. Поэтому всегда, разбегаясь, я смотрел только на вратаря и направление его движения.

- Бывало, твои партнеры по "Динамо" жаловались на то, что надоедает неделю перед играми находиться на базе в Конча-Заспе. Тогда она не была такой комфортной, как нынешняя. Как ты относился к этому "заточению"?

- Я любил нашу базу, мне там всегда было комфортно. Готов был и месяц находиться тренировочном сборе в Конча-Заспе, лишь бы хорошо подготовиться и сыграть против известных игроков. Как, например, с Беккенбауэром в 1975-м. Кстати, уже много лет поддерживая дружеские отношения с Францом, иногда встречаемся, когда я прилетаю в Германию в гости к дочери Оксане и внучатам. Один из них, Илиан, уже несколько лет занимается в футбольной школе "Баварии", играет, как и дед, в полузащите. Пока у него неплохо получается. Может, пойдет по стопам дедушки – я не против.

- Ты увлекся футболом в 9 лет, играл на песке на пляже недалеко от дома. А что за история была у маленького Лени с метрикой?

- Когда я собирался записаться в детскую футбольную школу "Торпедо" при заводе "Продмаш", друзья предупредили, что набирают только ребят 1952 года рождения, и тренеру нужно показать свидетельство о рождении. Я очень хотел попасть в футбольную секцию, и цифру "3" в метрике аккуратно исправил на "2". При этом не обратил внимания на то, что цвет чернил не совпадал, а в свидетельстве прописью было написано: "Леонид Буряк, год рождения тысяча девятьсот пятьдесят третий". Естественно, тренер сразу же обнаружил мой подлог. "Ты, видимо, очень хочешь играть в футбол? Я тебя возьму, но в дальнейшем так больше никогда не делай", – сказал он.

"Сталося як сталося"

- Ты покинул "Динамо", находясь в прекрасной форме, хотя, насколько я знаю, Валерий Лобановский убеждал тебя остаться в команде. Но ты, как говорится, хлопнул дверью…

- Да, и ушел сам, не сгоряча, все обдумал и взвесил. Из-за чего разгорелся сыр-бор? Один высокопоставленный футбольный функционер (кто это был, я узнал через несколько лет. Фамилию называть не буду, пусть земля ему будет пухом – в свое время он много сделал для украинского футбола) нашептал Лобановскому, будто мы с Блохиным сговорились убрать главного тренера и занять его место. Якобы, мы даже в ЦК для этого ходили… Чушь! Ничего более абсурдного и придумать нельзя было. Но обидно, что Лобановский поначалу поверил в это.

Почувствовав, что тренер резко изменил свое отношение ко мне, я решил перейти в московское "Торпедо", хотя очень хотел завершить карьеру в "Динамо", которому как игрок отдал полтора десятка лет.

Прошли годы. Состоялся у меня с Валерием Васильевичем откровенный разговор, как говорится, по душам. Тренер сказал, что был неправ в той ситуации, признался, что не хотел, чтобы я уходил из "Динамо". Но, как говорится, "сталося як сталося".

- Какова роль Валерия Васильевича Лобановского в твоей жизни. Много лет он был твоим главным тренером, затем ты был его помощником в сборной Украины, которую затем и сам возглавлял…

- Валерий Васильевич – тренер от Бога, учил нас побеждать. Он был прекрасным педагогом. Уверен, в каждом из нас на всю жизнь осталась частичка его человеческого обаяния. Его энергетика всегда передавалась нам. Я с гордостью считаю себя воспитанником Великого тренера. Если бы не Лобановский, не было бы знаменитых динамовских команд, громких побед советского и украинского футбола.

Продолжение следует…