Лобановского хотели отчислить из "Динамо": исторические факты о киевском клубе

Осень 1961 года – знаковая для украинского футбола. 17 октября, сыграв вничью в Киеве с харьковским "Авангардом" (0:0), динамовцы Киева прервали многолетнюю гегемонию московских команд, став досрочно чемпионом СССР.

О том памятном успехе OBOZREVATEL рассказывал неоднократно. К сожалению, из "золотого" состава команды молодости нашей сегодня с нами только четверо: надежный защитник киевлянин Анатолий Сучков и великолепное три средней линии "Динамо" – проживающий в Закарпатье Василий Турянчик, а также киевляне Йожеф Сабо и Андрей Биба.

Как и нынешние футболисты "Динамо", игроки первого чемпионского состава были в центре внимания болельщиков и представителей СМИ. Какие вопросы им задавали в те уже далекие года, какими были их ответы? Надеюсь, вам будет интересно.

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Привел динамовцев к первой "золотой" вершине главный тренер Вячеслав Соловьев. В 1959-м, в 34 года, он пришел в команду, в 1960-м киевляне стали серебряными призерами, а в следующем чемпионате триумфовали.

- Когда я пришел в "Динамо", в команде происходила смена поколений. И работы было – непочатый край: многие молодые игроки тогда выходили на первые роли. Базилевич, Серебряников, Лобановский, Трояновский, Биба, Сабо, Турянчик… Было им по 18-20 лет. Со многими были проблемы, например, с Лобановским… Я пришел, он был мальчишка – длинный такой, рыжий, центрфорварда играл. Когда я появился в команде, стоял даже вопрос о его отчислении как неперспективного. Мне удалось его оставить в команде, потом я его перевел на левый край, помню, ворчал он все, но потом притерся – и дело пошло… В целом, в Киеве всегда игроки славились не столько атлетизмом, сколько умной, тонкой, артистичной игрой – одно удовольствие было работать с такими футболистами.

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Уверенно на протяжении того памятного чемпионата ворота киевлян в 29 матчах защищал заслуженный мастер спорта СССР Олег Макаров. В сентябре динамовцев ожидал очень важный матч в Тбилиси со своими одноклубниками, демонстрировавшими отличный футбол. Перед этой игрой Макаров получил травму ноги, и тренеры решили, что в столицу Грузии он не полетит.

- В тот день, когда команда должна была вылетать на игру, я сидел дома и старался не думать о предстоящей встрече. Но сердце не переставало ныть, мучали тяжелые предчувствия… И в самом деле, как будут чувствовать себя товарищи, когда в ворота станет Клюев, который неудачно выступал в том сезоне. Защита, наверное, будет еще больше волноваться! Имею ли я право оставаться дома? А, может, все-таки попробовать играть?

Время шло, а я все не мог ничего решить… Но, когда до вылета оставалось каких-то минут пятьдесят, я понял, что, если останусь в Киеве, мне будет еще хуже. Кинув в чемоданчик все необходимое, я остановил первую попутную машину и помчался на аэродром. Ребята встретили меня радостными возгласами. И я понял, что мои сомнения были обоснованы, а решение – правильным…

Когда до финального свистка оставалось минут пятнадцать, я больно ударился плечом о штангу. Из рассеченной брови текла кровь – я попросил замену… Но Войнов ободряюще хлопнул по плечу: "Ну, еще несколько минут… Еще две-три… Они все равно тебе не забьют… Потерпи немножко…" И я остался. Наверное, это был мой лучший матч в жизни!.. Еще никогда мне не было так трудно и никогда еще я не чувствовал такого удовлетворения. Ведь мы победили – 1:0.

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Йожеф Сабо, заслуженный мастер спорта СССР. - Ваши партнеры по той команде рассказывают, что после неудачной игры не хотелось появляться в городе, так как было стыдно перед многочисленными почитателями и знакомыми…

- Точно так и было… Популярность наша была высока: а так, как машинами многие из нас еще не обзавелись, приходилось ездить в общественном транспорте или ходить пешком. Хотя такси тогда не было проблемой: по сравнению с сегодняшним временем – копейки… Так что узнавали нас на каждом шагу и от общения с людьми отказаться было невозможно. И, тем не менее, мы старались не выделяться: исправно посещали институтские пары, были усердными студентами, на экзаменах так же, как и все, тянули билеты, пользовались шпаргалками…

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Валентин Трояновский, мастер спорта СССР. - Бывает, что команда "плавит" тренера…

- Всякое бывает. Не всегда ведь команда состоит из одних лишь единомышленников. К тому же отношения в мужском коллективе – вещь серьезная. Всегда кто-то чем-то недоволен. Вот тут тренер и должен оказаться "на высоте". К тому же "плавят" не только тренеров. Сколько случаев бывает, когда вроде бы отличный игрок попадает в новую команду и никак не может найти общий язык с ребятами – ни паса, ни гола. Приходится уходить… А, вообще, тренерской жизни не позавидуешь. Можно несколько сезонов ходит в героях, побеждать всех, но часто одного поражения достаточно, чтобы тут же на следующий день тебе принесли билет "на родину".

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Анатолий Сучков, мастер спорта СССР. - Вас в Киев пригласил Ошенков, а играть пришлось при Соловьеве. Разница ощущалась?

- В 1958 году "Динамо" еще выглядело неплохо – закончили на шестом месте, а первый круг нового сезона неожиданно "завалили"… После поражения в Москве от "Локомотива" руководство решило сменить тренера. И надо же такому случиться – первую же игру с Соловьевым, против самого "Спартака", мы выиграли!

- Чем запомнился исторический матч с "Авангардом"?

- Очень хотелось просто заснуть и проснуться на следующий день уже чемпионами. Волновались, чувствуя, что вот-вот сможем наконец-то победить… А харьковчане играли так, как не играли никогда: казалось, что значки мастеров спорта, которые они получили бы за шестое место, для них дороже всего!... Та ничья воистину стала исторической.

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Владимир Щегольков, заслуженный мастер спорта СССР. - В 1954 году за первый завоеванный Кубок страны динамовцев наградили часами. Как был отмечен ваш успех?

- Дали премиальные, а Министерство внутренних дел даже расщедрилось на спортивные костюмы, которые, правда, стыдно было носить… Центральный же совет "Динамо" подарил портативные магнитофоны.

- Во все времена футболиста трудно было представить без автомобиля. У вас какая была машина?

- На следующий год после завоевания чемпионских медалей нам разрешили без очереди приобрести "Волги". Помните были такие, с "клыками".

- Неужели премиальных хватило?

- Этих премиальных, без учета подоходного налога, нам выдали аж по 500 рублей!.. Взял я свой и жены макинтоши, еще кое-какие привезенные из-за границы вещи и отнес в комиссионку. Наодалживал у родственников и друзей – как раз на шесть тысяч – и стал ездить…