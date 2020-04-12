Главный тренер российского футбольного клуа "Уфа" Вадим Евсеев подвергся обструкции в интернете после льстивых высказываний в адрес президента России Владимира Путина.

Вадим Евсеев ФК УФА

"Путину доверяю, всем высказываниям. Слушаю и верю. Это наш главный человек в стране. Как можно не верить президенту? Путин в первую очередь поднял армию с низов, назначил Шойгу. Надо сказать за это спасибо. Путин относится к людям хорошо. Третье – очень любит нашу страну. Раньше офицеры жили в коммуналках, а сейчас – в квартирах. Вооружение на высшем уровне. Сейчас другого варианта, кроме Путина, у нас нет. Так сложились обстоятельства. Вы видите альтернативу? Навальный? Хорош вам, какой Навальный? Давайте еще Собчак, устраиваете тут "Смехопанораму", – заявил Евсеев в интервью Чемпионат.com.

Российские болельщики не выдержали такой поток уничижения от известного специалиста.

"Очередной лизун плешивого", "Вадик неплохо самоизолировался с бочкой крепкого алкоголя, походу", "Рабская логика у Вадимки..Вот на таких вот и держится его режим", "Евсеев просто каминг-аут делает на глазах, выставляя себя полным кретином и посмешищем", - пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев унизительно восхитился действиями президента России Владимира Путина по предотвращению эпидемии коронавируса в стране и был высмеян в сети.