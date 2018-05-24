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"Ливерпуль" выступил с заявлением об антиукраинских фейках СМИ

8.7тЧитать новость на украинском

Английский "Ливерпуль" полностью реализовал свою билетную квоту на финал Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Об этом говорится в сообщении официального сайта "красных".

"Все 16 626 билетов, которые "Ливерпуль" получил от УЕФА на финальный матч, проданы. Сейчас идет процесс передачи билетов болельщикам. "Ливерпуль" напоминает своим поклонникам, чтобы они ни в коем случае не покупали билеты на финал Лиги чемпионов у неофициальных источников", – заявили в английском клубе.

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Таким образом, "Ливерпуль" опроверг информацию западных СМИ о массовой сдаче фанатами билетов на финальный матч Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Киева посмеялись над сообщениями журналистов об отказе болельщиков "Ливерпуля" и "Реала" ехать на финал Лиги чемпионов.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Объект
ФК Ливерпуль
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