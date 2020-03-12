"Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов: спортивные итоги 11 марта

Английский "Ливерпуль" в матче-триллере вылетел из Лиги чемпионов, а американский атлет установил невероятный рекорд в жиме лежа.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 11 марта.

Кроме того, матч Кубка Украины по футболу завершился грандиозной сенсацией. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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