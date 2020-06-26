"Ливерпуль" впервые в истории выиграл АПЛ

Благодаря победе "Челси" над "Манчестер Сити" в рамках 31-го тура чемпионата "Ливерпуль" впервые в своей истории выиграл английскую Премьер-лигу.

За семь туров до финиша команда Юргена Клоппа опережает подопечных Пепа Гвардиолы на 23 очка. В последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом Англии в сезоне 1989/90. Клуб завоевал свой 19-й титул и отстает от своих исторических соперников "Манчестер Юнайтед" на одно чемпионство (20). На третьем месте по количеству побед в высших английских дивизионах находится "Арсенал" (13).

Подопечные Юргена Клоппа провели невероятный сезон, выиграв 28 матчей при двух ничьих и одном поражении. Сейчас на их счету 86 очков в 31 поединке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Бавария" в восьмой раз подряд стала чемпионом Германии.