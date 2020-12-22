"Ливерпуль" уже год следит за нашим голкипером, – президент клуба УПЛ

Президент "Руха" Григорий Козловский заявил, что "Ливерпуль" на протяжении последнего года активно следит за голкипером его команды Юрием-Владимиром Геретой.

В интервью официальному YouTube-каналу клуба владелец поделился мнением, что "Руху" еще не поступало предложение от англичан только потому, что голкиперу сейчас всего 16 лет.

"Через два-три года Герета будет топ-вратарем. Открою вам большой секрет: "Ливерпуль" уже на протяжении года ведет за ним активное наблюдение. Если бы ему уже исполнилось 18 лет, то, думаю, мы бы уже получили предложение", – рассказал Козловский.

Отметим, что Герета выступает за команду "Руха" до 19 лет. Он успел дебютировать в украинской Премьер-лиге, выйдя на замену в матче с "Зарей", которая закончилась разгромной победой луганчан со счетом 4:0.

Тогда Юрий-Владимир появился на поле на 90-й минуте из-за травмы основного голкипера и успел пропустить гол на второй компенсированной минуте.

"Рух" занимает 12-е место в УПЛ после первого круга (13 туров). В активе клуба 9 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Козловский поставил точку в ситуации с переходом украинского форварда Артема Милевского в его команду.