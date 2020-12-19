"Ливерпуль" со счетом 7:0 победил в АПЛ

"Ливерпуль" добыл разгромную выездную победу над "Кристал Пэлас" в 14-м туре чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге.

Встреча на лондонском "Селхерст Парк" завершилась со счетом 0:7.

Счет уже на 3-й минуте счет открыл Минамино. Мане ворвался в штрафную и отдал поперечный пас, который точно замкнул японец. Следующего гола телезрителям пришлось ждать полчаса. После затяжной атаки "красных" отличился сам Мане. Под занавес тайма свое бразильское мастерство показал Фирмино.

После перерыва разгром хозяев продолжился. На 57-й минуте Салах заменил Мане и спустя 15 минут оформил дубль. Также забитым мячом отметился Хендерсон. На 68-й минуте свой дубль сделал и Фирмино.

После этой победы подопечные Юргена Клоппа набрали 31 очко и продолжают возглавлять турнирную таблицу в АПЛ. Идущий вторым "Тоттенхэм" имеет 25 баллов и игру в запасе. "Кристал Пэлас" занимает 14-е место.

Кристал Пэлас – Ливерпуль 0:7 (0:3, 0:4)

Голы: 0:1 – 3 Минамино, 0:2 – 35 Мане, 0:3 – 44 Фирмино, 0:4 – 52 Хендерсон, 0:5 – 68 Фирмино, 0:6 – 81 Салах, 0:7 – 84 Салах.

Кристал Пэлас – Гуаита, ван Анхолт, Клайн, Кэйхилл, Шлупп, Миливоевич, Куяте (Томкинс, 63), Макартур (Ридевалд, 75), Эзе (Батшуайи, 69), Заа, Айю.

Ливерпуль – Алиссон, Робертсон, Матип, Александер-Арнолд, Фабиньо, Хендерсон, Кейта, Минамино, Вейналдум (Джонс, 69), Мане (Салах, 57), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 75).

Предупреждение: Клайн (45).

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 14 декабря, скончался знаменитый французский тренер Жерар Улье, много лет возглавлявший "Ливерпуль".