"Ливерпуль" - "Рома": видео голов сумасшедшего полуфинала ЛЧ

"Ливерпуль" в полуфинальном матче Лиги чемпионов обыграл римскую "Рому". Встреча на "Энфилде" завершилась со счетом 5:2.

Англичане уверенно владели инициативой 80 минут игрового времени и закатили 5 мячей, но на последние 10 минут подопечных Клоппа не хватило. Хозяева просто выключились из борьбы, пропустив два гола.

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

"Ливерпуль" Англия – "Рома" Италия - 5:2 Голы: 1:0 – 35 Салах, 2:0 – 45 Салах, 3:0 – 56 Мане, 4:0 – 61 Фирмино, 5:0 – 68 Фирмино, 5:1 – 81 Джеко, 5:2 – 85, пенальти Перотти.

Ливерпуль – Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 18), Салах (Ингз, 75), Милнер, Мане, Хендерсон.

Рома – Алиссон, Манолас, Жезус (Перотти, 67), Коларов, Фасио, Стротман, Флоренци, Ундер (Шик, 46), де Росси (Гоналон, 67), Наингголан, Джеко.

Предупреждения: Жезус (26), Александер-Арнолд (39), Ловрен (74), Хендерсон (85), Фасио (88).

Напомним, что в среду, 25 апреля свой поединок проведут вторые полуфиналисты: "Бавария" в Мюнхене примет мадридский "Реал".