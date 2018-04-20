Ливерпуль – Рома: прогноз букмекеров на первый полуфинал Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" считается очевидным фаворитом первого полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором он примет итальянскую "Рому". Встреча команд пройдет на легендарном стадионе "Энфилд Роуд" во вторник, 24 апреля. "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Рома.

Аналитики практически не видят шансов на успех у гостей. Ставки на победу римских "волков" принимаются с коэффициентом 5,00. Ничья оценивается котировкой 4,33. А показатели на триумф "Ливерпуля" достигают уровня 1,57.

При этом букмекеры уверены, что игра получится результативной. Поставить на то, что команды забьют не менее трех мячей, можно с коэффициентом 1,53.

Как сообщал "Обозреватель", итальянская "Рома" попала под дисциплинарное расследование УЕФА из-за флага "ДНР" на матче Лиги чемпионов.