Ливерпуль – Рома: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" и римская "Рома" во вторник, 24 апреля, проведут первую встречу полуфинала Лиги чемпионов. Команды встретятся на легендарном стадионе "Энфилд Роуд". "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Рома. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что "красные" и "волки" встречались друг с другом в еврокубках пять раз, в том числе в финале Кубка европейских чемпионов. В 1984 году решающий матч турнира проходил на арене "Ромы", но итальянцы уступили "Ливерпулю" в серии пенальти – 2:4.

Лига чемпионов. 1/2 финала

Первый матч

Ливерпуль, стадион "Энфилд Роуд"

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

"Ливерпуль" (Англия) – "Рома" (Рим, Италия) – 0:0

"Ливерпуль" (ориентировочный состав): Кариус – Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Милнер – Салах, Фирмино, Мане

"Рома" (ориентировочный состав): Алиссон – Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов – Де Росси, Строотман, Наингголан – Перотти, Джеко, Юндер

Как сообщал "Обозреватель", УЕФА завел дисциплинарное дело на "Рому" из-за флага "ДНР" на матче Лиги чемпионов.