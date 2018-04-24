Ливерпуль – Рома: онлайн-трансляция 1|2 финала Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" в первом матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов примет итальянскую "Рому". Во вторник, 24 апреля, команды выйдут на поле легендарного стадиона "Энфилд Роуд". "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Рома. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ЛИВЕРПУЛЬ – РОМА

Прямую трансляцию из Ливерпуля можно будет увидеть в эфире канала "Футбол 1". Здесь показ встречи будет сопровождаться традиционной студией с участием экспертов и журналистов.

Кроме того, поединок запланирован в эфире российских "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", а также белорусском "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЛИВЕРПУЛЬ – РОМА

Очевидным фаворитом встречи считаются хозяева поля. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,50.

Ничья оценивается котировкой 4,50. А показатели на успех римских "волков" достигают уровня 7,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

УЕФА доверил обслуживать этот матч немецком арбитру Феликсу Брыху. Ему будут помогать лайнсмены Марк Борш и Штефан Лупп.

Обязанности дополнительных рефери исполнят Бастиан Данкерт и Марко Фритц. Четвертым рефери на игре будет работать Маркус Хэкер.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Юрген Клопп, главный тренер "Ливерпуля":

– Салах прекрасно выступал за "Рому", но он быстро осознает, что это уже не его партнеры по команде. У обеих команд есть шанс выйти в финал, и это все что мне нужно. Раз это возможно, давайте сделаем все, чтобы достичь этого. Для "Ромы" полуфинал – особенное достижение, как и для нас. Это уникальные моменты. Если вы не способны наслаждаться ими, с вами что-то не так.

Эусебиу Ди Фраченско, главный тренер "Ромы":

– "Энфилд" – невероятный стадион. Английские стадионы вообще удивительно красивы. Мы в Италии не привыкли к тому, что болельщики находятся прямо рядом с нами. Болельщики будут на стороне "Ливерпуля", но и мы не останемся без поддержки. "Ливерпуль" отличается от "Барселоны" в плане скорости. Чтобы победить, мы должны сыграть хорошо. Хотим выжать максимум из потенциальных слабых мест "Ливерпуля".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

"Ливерпуль": Кариус – Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Милнер – Салах, Фирмино, Мане

"Рома": Алиссон – Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов – Де Росси, Строотман, Наингголан – Перотти, Джеко, Юндер

Как сообщал "Обозреватель", Кубок Лиги чемпионов прибыл в Киев, где 26 мая состоится финальный матч нынешнего сезона.