"Ливерпуль" разгромно проиграл "Манчестер Сити" в первом матче после чемпионства.

"Манчестер Сити" устроил "Ливерпулю" чемпионский коридор перед очной встречей в 32-м туре английской Премьер-лиги, а затем уничтожил команду Юргена Клоппа со счетом 4:0 на своем поле.

В первом матче после завоевания титула болельщики "Ливерпуля" увидели совсем другую команду. Гости имели несколько моментов в первые 20 минут поединка, но в обоих случаях Мохаммед Салах не сумел реализовать свои моменты. После этого подопечные Пепа Гвардиолы взяли игру под свой контроль и забили три гола еще в первом тайме после ударов Кевина де Брюйне, Рахима Стерлинга и Фила Фодена.

Во второй половине встречи "Манчестер Сити" еще раз поразил ворота "Ливерпуля" благодаря автоголу Алекса Окслейда-Чемберлена, который пытался спасти команду от гола, но срезал мяч в сетку после удара Стерлинга.

Подопечные Пепа Гвардиолы отомстили чемпионам за поражение в первом круге со счетом 1:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, гол Андрея Ярмоленко на последних минутах принес "Вест Хэму" сенсационную победу над "Челси" в лондонском дерби.