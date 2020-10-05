"Ливерпуль" пропустил семь голов и повторил полувековой антирекорд клуба

"Ливерпуль" проиграл "Астон Вилле" в выездном матче четвертого тура английской Премьер-лиги (2:7) и повторил антирекорд клуба, установленный более полувека назад.

Как сообщается на странице OptaJoe в Twitter, в последний раз команда пропускала такое количество голов в апреле 1963 года в поединке с "Тоттенхэмом" (2:7). "Ливерпуль" достал первый мяч из сетки ворот уже на четвертой минуте после ошибки голкипера Адриана, а на перерыв игроки ушли при счете 4:1. Во втором тайме "Астон Вилле" удалось развить свое преимущество, отличившись еще тремя голами.

Это поражение стало первым для действующих чемпионов в АПЛ 2020/21. На их счету 3 победы в 4 матчах и пятое место в таблице. Их соперники были в шаге от вылета из высшего английского дивизиона в минувшем сезоне, но нынешний чемпионат они начали с трех побед и идут вторыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, правила английской Премьер-лиги могут изменить из-за коронавируса.