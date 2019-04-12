"Ливерпуль" подпишет исторический контракт

Английский "Ливерпуль" стоит на пороге заключения грандиозного контракта с новым техническим спонсором.

Им станет мировой гигант, американская компанияя Nike. Как сообщает ESPN, возможное соглашение между "Ливерпулем" и Nike превзойдет по стоимость контракт "Манчестер Юнайтед" с Аdidas, который оценивается в 870 миллионов евро. Это сделка станет самой крупной в истории английской Премьер-лиги.

Сейчас "Ливерпуль" имеет контрактом на 52 миллиона евро в год с компанией New Balance. Это соглашение действует до конца сезона-2019/20.

Как сообщал OBOZREVATEL, ушел из жизни бывший голкипер английского "Ливерпуля" Томми Лоуренс. Легендарный футболист , защищавший ворота сборной Шотландии, скончался в возрасте 77 лет.

О смерти знаменитого кипера мерсисайдцев сообщает ВВС, а также ряд других британских СМИ.

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