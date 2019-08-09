Где смотреть онлайн Ливерпуль – Норвич: расписание трансляций матча АПЛ

В английской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 9 августа, стартует новый розыгрыш национального чемпионата.

Открывать первенство будут победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" и новичок элитного дивизиона "Норвич".

ВО СКОЛЬКО ЛИВЕРПУЛЬ – НОРВИЧ

Поединок пройдет на легендарном стадионе "Энфилд Роуд". Начало – в 22:00 по киевскому, московскому и минскому времени.

ФК Ливерпуль

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛИВЕРПУЛЬ – НОРВИЧ

В Украине любители английского футбола смогут увидеть прямую трансляцию из Ливерпуля на канале Setanta Sports.

В России стартовую встречу нового английского сезона Премьер-лиге покажет сервис ОККО Спорт.

А в Беларуси наблюдать за поединком "Ливерпуль" – "Норвич" можно будет на телеканале "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист сборной Англии Уэйн Руни принял сенсационное решение о переходе в новый клуб.

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