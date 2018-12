Финалист на волоске! Ливерпуль – Наполи: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" и итальянский "Наполи" сразятся в очном противостоянии за путевку в плей-офф Лиги чемпионов от группы С. Поединок пройдет на легендарном стадионе "Энфилд Роуд" во вторник, 11 декабря. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Наполи. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Финалисту предыдущего розыгрыша турнира "Ливерпулю" необходима победа либо 1:0, либо в два и больше мячей (если будет 2:1, то "Наполи" будет выше "Ливерпуля" за счет выездного гола (матч в Италии закончился 1:0 в пользу "Наполи")). В противном случае подопечные Юргена Клоппа, скорее всего, с 3-го места в группе отправиться в Лигу Европы.

Итальянцев может устроить даже поражение. В случае такого исхода "Наполи" выйдет в 1/8 финала, если в параллельном матче французский ПСЖ уступит сербской "Црвене звезде".

"Ливерпуль" (Англия) – "Наполи" (Италия) – 0:0

"Ливерпуль" (4-3-3): Алиссон - Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Хендерсон (к), Милнер - Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Миньоле (гк), Фабиньо, Ловрен, Кейта, Старридж, Шакири, Ориги

"Наполи" (4-3-3): Оспина - Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй - Алан, Хамшик, Руис - Кальехон, Мертенс, Инсинье

Запасные: Карнезис (гк), Унас, Зелински, Хюсай, Гулям, Диавара, Милик

МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ. "Ливерпуль" разыграл мяч

5 МИНУТ ДО МАТЧА. Выходят команды на поле - звучит гимн Лиги чемпионов!

15 МИНУТ ДО МАТЧА. Юрген Клоп и весь "Ливерпуль" ждут магии "Энфилд роуд"

25 МИНУ ДО МАТЧА. Сегодня у Юргена Клопа был тяжелый выбор насчет вечера...

