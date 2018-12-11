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Финалист на волоске! Ливерпуль – Наполи: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

2.1тЧитать материал на украинском

Английский "Ливерпуль" и итальянский "Наполи" сразятся в очном противостоянии за путевку в плей-офф Лиги чемпионов от группы С. Поединок пройдет на легендарном стадионе "Энфилд Роуд" во вторник, 11 декабря. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Наполи. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Финалисту предыдущего розыгрыша турнира "Ливерпулю" необходима победа либо 1:0, либо в два и больше мячей (если будет 2:1, то "Наполи" будет выше "Ливерпуля" за счет выездного гола (матч в Италии закончился 1:0 в пользу "Наполи")). В противном случае подопечные Юргена Клоппа, скорее всего, с 3-го места в группе отправиться в Лигу Европы.

"Ливерпуль" - "Наполи" - 0-0: онлайн-трансляция матча ЛЧ

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Итальянцев может устроить даже поражение. В случае такого исхода "Наполи" выйдет в 1/8 финала, если в параллельном матче французский ПСЖ уступит сербской "Црвене звезде".

Лига чемпионов. 6-й тур
Группа С

Ливерпуль, стадион "Энфилд Роуд"
Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

"Ливерпуль" (Англия) – "Наполи" (Италия) – 0:0

"Ливерпуль" (4-3-3): Алиссон - Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Хендерсон (к), Милнер - Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Миньоле (гк), Фабиньо, Ловрен, Кейта, Старридж, Шакири, Ориги

"Наполи" (4-3-3): Оспина - Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй - Алан, Хамшик, Руис - Кальехон, Мертенс, Инсинье

Запасные: Карнезис (гк), Унас, Зелински, Хюсай, Гулям, Диавара, Милик

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"Ливерпуль" (4-3-3): Алиссон - Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Хендерсон (к), Милнер - Салах, Фирмино, Мане

"Наполи" (4-3-3): Оспина - Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй - Алан, Хамшик (к), Руис - Кальехон, Мертенс, Инсинье

"Ливерпуль" - "Наполи" - 0-0: онлайн-трансляция матча ЛЧ

2 ЧАСА ДО МАТЧА. Таким нам видится ориентировочный состав на матч

"Ливерпуль" (ориентировочный состав): Алиссон - Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Хендерсон, Кейта - Салах, Фирмино, Мане

"Наполи" (ориентировочный состав): Оспина - Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй - Кальехон, Аллан, Хамшик, Руис - Инсинье, Мертенс

3 ЧАСА ДО МАТЧА. Отметим, что в первом матче в Италии минимальную победу одержали неаполитанцы - 1:0. Тогда единственный мяч на свой счет записал форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье, который принес три очка своей команде на последних секундах встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис обратился к болельщикам команды из-за матча "Шахтера" в Лиге чемпионов.

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Тема
Лига чемпионов
Место
АнглияЛиверпуль
Теги
ФК НаполиФК Ливерпуль
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