"Ливерпуль" могут лишить чемпионства из-за коронавируса

Чемпионат Англии по футболу может быть остановлен из-за эпидемии коронавируса по всему мира, что может оставить нынешнего безоговорочного лидера первенства "Ливерпуль" без титула.

По данным The Telegraph, правительство Великобритании может принять решение по отмене всех спортивных мероприятий в качестве меры по борьбе с болезнью. Если это произойдет, то "Ливерпуль", лидирующий в турнирной таблице с отрывом в 22 очка, может остаться без чемпионского титула, которого у него не было 30 лет. "Красным" осталось одержать четыре победы, чтобы обеспечить себе первое место.

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Если правительство решит отменить спортивные мероприятия, то встанет вопрос, аннулировать ли все результаты, или же определить места уже по набранным очкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, английский "Ливерпуль" сенсационно проиграл мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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