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28 февраля • обновлено в 19:07
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"Ливерпуль" могут лишить чемпионства из-за коронавируса

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Чемпионат Англии по футболу может быть остановлен из-за эпидемии коронавируса по всему мира, что может оставить нынешнего безоговорочного лидера первенства "Ливерпуль" без титула.

По данным The Telegraph, правительство Великобритании может принять решение по отмене всех спортивных мероприятий в качестве меры по борьбе с болезнью. Если это произойдет, то "Ливерпуль", лидирующий в турнирной таблице с отрывом в 22 очка, может остаться без чемпионского титула, которого у него не было 30 лет. "Красным" осталось одержать четыре победы, чтобы обеспечить себе первое место.

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Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп

Если правительство решит отменить спортивные мероприятия, то встанет вопрос, аннулировать ли все результаты, или же определить места уже по набранным очкам.

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Как сообщал OBOZREVATEL, английский "Ливерпуль" сенсационно проиграл мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Коронавирус Чемпионат Англии
Тег
ФК Ливерпуль
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Этого не будет. Максимум - места распределят по количеству уже набранных очков. Не надо писать чушь!
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