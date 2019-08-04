"Ливерпуль" - "Манчестер Сити": видеообзор матча за Суперкубок Англии

"Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко по пенальти 5:4 обыграл "Ливерпуль". После ничьи в основное время 1:1, в серии одиннадцатиметровых ударов все решил сейв Браво.

Свой "выстрел" с точки реализовал и футболист сборной Украины. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видео лучших моментов этой фантастической игры.

Напомним, что в прошлом сезоне Зинченко вместе с "МанСити" стал чемпионом Англии и выиграл Кубок лиги, а в мае 2019-го завоевал Кубок Англии.

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