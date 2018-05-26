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"Ливерпуль" лишился главной звезды во время финала ЛЧ

3.2тЧитать новость на украинском

Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах получил серьезную травму плеча и не смог продолжить матч против мадридского "Реала". Вместо него вышел Лаплана.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

"Египетский Месси", как называют футболиста по схожестью стиля игры с аргентинцем, покинул поле на 30-й минуте.

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На 26-й минуте Рамос ускорился за Салахом и применил борцовский прием на Мохаммеде. Египтянин сперва смог продолжить встречу, одна через некоторое время попросил замену и со слезами покинул поле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на финале Лиги чемпионов был установлен исторический рекорд.

Кроме того, в сети показали во что ливерпульцы превратили парк Шевченко.

Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на Обозревателе.

Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионовРеал - Ливерпуль
Персона
Мохаммед Салах
Место
УкраинаКиев
Объекты
ФК ЛиверпульРеал Мадрид
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