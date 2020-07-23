"Ливерпуль" и "Челси" устроили голевую феерию, забив восемь голов.

"Ливерпуль" и "Челси" выдали невероятный матч в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги забив восемь голов.

Подопечные Юргена Клоппа уже к 43-й минуте забили три безответных мяча в ворота гостей, но "Челси" удалось отыграть один из голов в добавленное к первому тайму время. Во второй половине "Ливерпуль" забил еще раз, восстановив свой перевес. Гости не сдались и сумели сократить отставание до одного мяча, посеяв надежду на камбэк, но "красные" отличились еще раз и установили окончательный счет матча – 5:3.

После финального свистка подопечным Юргена Клоппа вручили долгожданный титул победителя АПЛ – первое чемпионство команды за 30 лет. Что касается "Челси", то лондонский клуб в последнем туре принимает на своем поле "Вулверхэмптон". Чтобы забронировать путевку в Лигу чемпионов 2020/21, "синим" хватит ничьей.

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