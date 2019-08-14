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Ливерпуль - Челси: онлайн-трансляция Суперкубка УЕФА

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Начав сезон в английской Премьер-лиге, "Ливерпулю" и "Челси" посреди недели пришлось отправиться в Стамбул - здесь команды ждет Суперкубок УЕФА.

В суперкубковом матче, который пройдет на арене "Бешикташ Парк", "Ливерпуль" выйдет в статусе победителя Лиги чемпионов, а "Челси" как сильнейшая команда прошлой Лиги Европы. Встреча английских команд станет уже третьим финалом в евротурнирах 2019-го - англичане разыгрывали как и ЛЧ ("Ливерпуль" и "Тоттенхэм"), так и ЛЕ ("Челси" с "Арсеналом").

Кроме этого Суперкубок УЕФА 2019 ждет историческое решение - впервые в истории турнира матч в качестве главного рефери проведет женщина, француженка Стефани Фраппар. Этот же арбитр работал на недавнем финале женского чемпионата мира.

"Ливерпуль" начал сезон с проигрыша в Суперкубке Англии, но может взять европейский Суперкубок

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча из Стамбула, который начнется 14 августа в 22:00 по киевскому времени.

СУПЕРКУБОК УЕФА 2019

Стамбул (Турция). "Бешикташ Парк". 22:00

Главный арбитр: Стефани Фраппар (Франция)

"Ливерпуль" (Англия) - "Челси" (Лондон, Англия) - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские болельщики смогут посмотреть английское дерби "Ливерпуля" и "Челси" в прямой трансляции канала "Футбол 1". Показ матча пройдет с сопровождением традиционной аналитической студии. Также игру можно будет найти в эфире российских "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", а также белорусского ТК "Беларусь 5".

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Тема
Суперкубок УЕФА
Персоны
Мохаммед Салах Юрген Клопп
Место
Турция Стамбул
Теги
ФК Ливерпуль ФК Челси Бешикташ Стамбул
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