Ливерпуль - Атлетико: видеообзор 1/8 финала Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" в дополнительное время упустил победу над "Атлетико" и не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Основное время завершилось со счетом 1:0. В дополнительное время испанцы смогли закатить три невероятных мяча в ворота Адриана.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видеообзор этой битвы.

"Ливерпуль" Англия – "Атлетико" Испания 2:3 (1:0, 0:0, 1:2)

Голы: 1:0 – 43 Вейналдум, 2:0 – 94 Фирмино, 2:1 – 97 Льоренте, 2:2 – 105 Льоренте, 2:3 – 120 Мората.

Ливерпуль – Адриан, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александер-Арнолд, Вейналдум (Ориги, 105), Хендерсон (Фабиньо, 105), Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Мане, Фирмино (Минамино, 113), Салах.

Атлетико – Облак, Фелипе, Триппьер (Врсалько, 90), Савич, Лоди, Сауль, Томас, Корреа (Хименес, 105), Коке, Жоау Феликс (Мората, 103), Диего Коста (Льоренте, 56).

Предупреждения: Мората (119), Александер-Арнолд (119), Сауль (120).

Первый матч – 0:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первых матчах 1/8 финала "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" (1:0), а "Боруссия" была сильнее ПСЖ (2:1).

Отметим, что во вторник, 10 марта определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов.

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