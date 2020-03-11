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11 марта • обновлено в 15:37
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Ливерпуль - Атлетико: смотреть онлайн матча плей-офф Лиги чемпионов

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В Лиге чемпионов пришло время для одного из ключевых противостояний плей-офф, в котором "Ливерпуль" и "Атлетико" в Англии сыграют ответную встречу 1/8 финала.

Несмотря на статус фаворита, команда Юргена Клоппа неожиданно уступила в первом матче на поле испанцев и поставила под сомнение свой выход в 1/4-ю. Кроме того ситуацию для "Ливерпуля" ухудшает и психологический момент - после того поражения "Атлетико" "мерсисайдцы" неожиданно "сгорели" в АПЛ "Уотфорду" (1:3) и вылетели из Кубка Англии от "Челси". И хотя после того "красные" уже добыли очередную победу, но сейчас они не выглядят несокрушимыми как в первой половине сезона.

Полузащитник и капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсони может пропустить ответный матч с "Атлетико"

Полузащитник и капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсони может пропустить ответный матч с "Атлетико"

Также в предстоящем матче "Ливерпуль" будет ослаблен потерями основного вратаря Алиссона, защитника Клайна и хавбека Шакири, а под вопросом фланговый бек Робертсон и капитан Хендерсон. У "Атлетико" же явных потерь на этот матч нет, а под вопросом пока только фланговый полузащитник Лемар и форвард Мората.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Атлетико", который начнется 11 марта в 22:00.

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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА

Ливерпуль (Англия). "Энфилд Роуд". 22:00

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

"Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Испания) - 0:0

Ориентировочные составы

"Ливерпуль" (4-3-3): Адриан - Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум - Салах, Фирмино, Мане

"Атлетико" (4-4-2): Облак - Триппьер, Савич, Фелипе, Ренан Лоди - Сауль, Томас, Коке, Витоло -Жоау Феликс, Корреа

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В прямом эфире украинские болельщики смогут посмотреть топматч ЛЧ на телеканале "Футбол 1". Также трансляцию игры можно найти в интернете в сетке российских "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2" и белорусского "Беларусь 5"

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Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Автор
Олекса Витер
Тема
Лига чемпионов
Персоны
Альваро Мората Мохаммед Салах Юрген Клопп
Место
Англия Ливерпуль
Теги
ФК Ливерпуль Атлетико Мадрид
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