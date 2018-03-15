"Лишь обогатит": Украина призвала к бойкоту ЧМ-2018 в России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал мировое сообщество к массовому бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 в России. Комментируя отравление экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля, дипломат выразил уверенность в том, что игнорирование Мундиаля станет эффективным инструментом давления на страну-агрессора.

"Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия. Если же это невозможно сделать из-за нехватки времени, призываю все нации и свободолюбивых людей, которые ценят правила и порядок, бойкотировать этот чемпионат. Проведение его в России не объединит народы мира, а лишь обогатит Россию и даст ей в руки мощный пропагандистский инструмент, которого она просто не заслуживает", – говорится в заявлении Климкина на сайте МИД Украины.

Как сообщал "Обозреватель", в Международной федерации футбола (ФИФА) возникли серьезные опасение относительно чемпионата мира в России из-за массовых призывов к бойкоту турнира.