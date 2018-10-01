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Лион – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

1.1тЧитать материал на украинском

Донецкий "Шахтер" считается аутсайдером выездного поединка против французского "Лиона" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Команда Паулу Фонсеки сыграет на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в среду, 2 октября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Лион – Шахтер. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на победу украинского клуба принимаются с коэффициентом 4,00. Ничья оценивает котировкой 3,80. А показатели на успех "Лиона" достигают уровня 1,83. При этом аналитики не сомневаются в том, что игра выйдет результативной. Поставить на то, что команды забьют не менее трех мячей можно с коэффициентом 1,67.

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Напомним, в стартовом туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" вырвал ничью в поединке против немецкого "Хоффенхайма", а "Лион" на выезде сенсационно обыграл "Манчестер Сити".

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" забил шесть мячей в ворота львовских "Карпат" в 10-м туре Премьер-лиги.

Читайте все новости по теме "Шахтер - Лион" на OBOZREVATEL.

Темы
Шахтер - ЛионЛига чемпионов
Место
ФранцияЛион
Объекты
ФК ШахтерФК Олимпик Лион
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Trikur Yuriy
Trikur Yuriy
"Команда Паулу Фонсеки сыграет на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в среду, 2 октября". Э-э, ребята! У вас какой-то свой календарь? Второе октября не среда, а вторник. Завтра! Исправьте!
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