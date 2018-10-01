Лион – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" считается аутсайдером выездного поединка против французского "Лиона" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Команда Паулу Фонсеки сыграет на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в среду, 2 октября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Лион – Шахтер. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на победу украинского клуба принимаются с коэффициентом 4,00. Ничья оценивает котировкой 3,80. А показатели на успех "Лиона" достигают уровня 1,83. При этом аналитики не сомневаются в том, что игра выйдет результативной. Поставить на то, что команды забьют не менее трех мячей можно с коэффициентом 1,67.

Напомним, в стартовом туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" вырвал ничью в поединке против немецкого "Хоффенхайма", а "Лион" на выезде сенсационно обыграл "Манчестер Сити".

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" забил шесть мячей в ворота львовских "Карпат" в 10-м туре Премьер-лиги.