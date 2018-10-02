Матч начался! Лион – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Шахтер" играет на выезде с французским "Лионом" в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Поединок "горняков" и "ткачей" проходит на стадионе "Парк Олимпик Лион" во вторник, 2 октября. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Лион – Шахтер, которая стартует в 22:00 по киевскому времени.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЛИОН – ШАХТЕР
Лига чемпионов. 2-й тур
Граппа F
Лион, стадион "Парк Олимпик Лион"
Главный арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)
"Лион" (Франция) – "Шахтер" (Донецк, Украина) – 0:0
"Лион" (4-4-2): Антони Лопеш - Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди - Траоре, Тусар, Ндомбеле, Ауар - Фекир, Дембеле
Запасные: Горжлен (гк), Депай, Ферри, Морель, Марсал, Шейх, Корне
"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов - Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Майкон, Степаненко - Марлос, Алан Патрик, Тайсон - Мораес
Запасные: Шевченко (гк), Бутко, Хочолава, Веллинтон Нем, Коваленко, Фернандо, Кайоде
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6. Попытался "Лион" отвоевать мяч, но дончане легко отбились и пока больше контролируют игру
2. "Шахтер" довольно быстро открыл счет ударам - Тайсон прошел по центру и отдал левее на Исмаили, который, войдя в штрафную, пробил слабо рядом с ближней штангой
МАТЧ СТАРТВОВАЛ! "Шахтер" начал с центра поля
3 МИНУТЫ ДО МАТЧА. Команды вышли на поле, и при пустых трибунах слышно любой звук действий футболистов.
10 МИНУТ ДО МАТЧА. Последние приготовления - игроки потихоньку начинают выходить в подтрибунное помещение.
40 МИНУТ ДО МАТЧА. Атмосфера последних приготовлений команд перед матчем
Two hours to go! #OLShakhtar 🔴🔵 pic.twitter.com/einDS7ZT9q— OL English (@OL_English) October 2, 2018
👌 В нашей раздевалке все готово к приезду команды и матчу с "Лионом".#UCL #ЛионШахтер @championsleague pic.twitter.com/iFA6pgRWQW— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 2, 2018
70 МИНУТ ДО МАТЧА. Стали известы стартовые составы!
1,5 ЧАСА ДО МАТЧА. Лион готов принять первый домашний матч своей команды в этой ЛЧ, но, к сожалению для французов, поединок пройдет при пустых трибунах. Причина такому решению дисциплинарного комитета УЕФА - неподобающее поведение местных фанов на матче 1/16 финала Лиги Европы прошлого сезона с московским ЦСКА.
Стадион "Парк Олимпик Лионне" готов к матчу Лиги чемпионов, но сегодня трибуны будут пустыми.#ЛионШахтер pic.twitter.com/3UezN4gDPK— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 2, 2018
3 ЧАСА ДО МАТЧА. Ориентировочные составы на сегодняшний бой "Шахтера" и "Лиона"
"Лион" (ориентировочный состав): Лопеш – Рафаэль, Марсело, Денайер, Менди – Ндомбеле, Диоп, Корне, Ауар – Фекир — Депай
"Шахтер" (ориентировочный состав): Пятов – Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Майкон – Марлос, Тайсон, Нем – Мораес
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛИОН – ШАХТЕР
Игру украинцев и французов можно будет увидеть в прямом эфире на канале "Футбол 1". Здесь показ встречи будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием экспертов.
Кроме того, трансляцию из Лиона проведет российский вещатель "Матч! Игра".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЛИОН – ШАХТЕР
Фаворитом встречи считаются хозяева поля. Ставки на победу "Лиона" принимаются с коэффициентом 1,83.
Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех донецкой команды достигают уровня 4,00.
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
Встречу во Франции неожиданно доверили обслуживать бригаде арбитров из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом. Помогать ему будут лайнсмены Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенниковс.
УЕФА
Дополнительными ассистентами выступят Александрс Голубевс и Эдгарс Мальцевс. А роль четвертого рефери досталась Раймондсу Татриксу.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Бруно Женезио, главный тренер "Лиона":
– Лига чемпионов – самый главный турнир в Европе, и мы заслуживаем в нем участвовать. У "Лиона" меньше опыта в Лиге чемпионов? Да, но у "Манчестер Сити" было еще больше, чем у "Шахтера". Мы молодая команда, но попытаемся компенсировать эту разницу. "Шахтер" очень сильная команда, техника которой напоминает нам "Барселону". Они хорошо играют в пас и имеют быстрых игроков в своем составе.
Паулу Фонсека, главный тренер "Шахтера":
– У "Шахтера" были проблемы с обороной в прошлом матче Лиги чемпионов, и мы постарались их решить. Мы проанализировали все ошибки, и постарались выбрать лучшую модель для нашей игры. Но не забывайте, что "Лион" – совершенно другая команда. У нас есть стиль и соответствующий настрой. Мы всегда стараемся доминировать и владеть мячом. Понятно, что "Лион" может нам не позволить сыграть в свой футбол, но менять свою игру мы не будем. Завтра нам будет противостоять сильнейший соперник.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
"Лион": Лопеш – Рафаэль, Марсело, Денайер, Менди – Ндомбеле, Диоп, Корне, Ауар – Фекир — Депай
"Шахтер": Пятов – Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Майкон – Марлос, Тайсон, Нем – Мораес
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матча с "Лионом" в Лиге чемпионов донецкий "Шахтер" отгрузил шесть голов "Карпатам" в матче украинской Премьер-лиги.
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