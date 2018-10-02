Матч начался! Лион – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Шахтер" играет на выезде с французским "Лионом" в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Поединок "горняков" и "ткачей" проходит на стадионе "Парк Олимпик Лион" во вторник, 2 октября. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Лион – Шахтер, которая стартует в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЛИОН – ШАХТЕР

Лига чемпионов. 2-й тур

Граппа F

Лион, стадион "Парк Олимпик Лион"

Главный арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)

"Лион" (Франция) – "Шахтер" (Донецк, Украина) – 0:0

"Лион" (4-4-2): Антони Лопеш - Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди - Траоре, Тусар, Ндомбеле, Ауар - Фекир, Дембеле

Запасные: Горжлен (гк), Депай, Ферри, Морель, Марсал, Шейх, Корне

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов - Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Майкон, Степаненко - Марлос, Алан Патрик, Тайсон - Мораес

Запасные: Шевченко (гк), Бутко, Хочолава, Веллинтон Нем, Коваленко, Фернандо, Кайоде

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6. Попытался "Лион" отвоевать мяч, но дончане легко отбились и пока больше контролируют игру

2. "Шахтер" довольно быстро открыл счет ударам - Тайсон прошел по центру и отдал левее на Исмаили, который, войдя в штрафную, пробил слабо рядом с ближней штангой

МАТЧ СТАРТВОВАЛ! "Шахтер" начал с центра поля

3 МИНУТЫ ДО МАТЧА. Команды вышли на поле, и при пустых трибунах слышно любой звук действий футболистов.

10 МИНУТ ДО МАТЧА. Последние приготовления - игроки потихоньку начинают выходить в подтрибунное помещение.

40 МИНУТ ДО МАТЧА. Атмосфера последних приготовлений команд перед матчем

70 МИНУТ ДО МАТЧА. Стали известы стартовые составы!

1,5 ЧАСА ДО МАТЧА. Лион готов принять первый домашний матч своей команды в этой ЛЧ, но, к сожалению для французов, поединок пройдет при пустых трибунах. Причина такому решению дисциплинарного комитета УЕФА - неподобающее поведение местных фанов на матче 1/16 финала Лиги Европы прошлого сезона с московским ЦСКА.

Стадион "Парк Олимпик Лионне" готов к матчу Лиги чемпионов, но сегодня трибуны будут пустыми.#ЛионШахтер pic.twitter.com/3UezN4gDPK — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 2, 2018

3 ЧАСА ДО МАТЧА. Ориентировочные составы на сегодняшний бой "Шахтера" и "Лиона"

"Лион" (ориентировочный состав): Лопеш – Рафаэль, Марсело, Денайер, Менди – Ндомбеле, Диоп, Корне, Ауар – Фекир — Депай

"Шахтер" (ориентировочный состав): Пятов – Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Майкон – Марлос, Тайсон, Нем – Мораес

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛИОН – ШАХТЕР

Игру украинцев и французов можно будет увидеть в прямом эфире на канале "Футбол 1". Здесь показ встречи будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием экспертов.

Кроме того, трансляцию из Лиона проведет российский вещатель "Матч! Игра".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЛИОН – ШАХТЕР

Фаворитом встречи считаются хозяева поля. Ставки на победу "Лиона" принимаются с коэффициентом 1,83.

Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех донецкой команды достигают уровня 4,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Встречу во Франции неожиданно доверили обслуживать бригаде арбитров из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом. Помогать ему будут лайнсмены Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенниковс.

УЕФА

Дополнительными ассистентами выступят Александрс Голубевс и Эдгарс Мальцевс. А роль четвертого рефери досталась Раймондсу Татриксу.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Бруно Женезио, главный тренер "Лиона":

– Лига чемпионов – самый главный турнир в Европе, и мы заслуживаем в нем участвовать. У "Лиона" меньше опыта в Лиге чемпионов? Да, но у "Манчестер Сити" было еще больше, чем у "Шахтера". Мы молодая команда, но попытаемся компенсировать эту разницу. "Шахтер" очень сильная команда, техника которой напоминает нам "Барселону". Они хорошо играют в пас и имеют быстрых игроков в своем составе.

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Паулу Фонсека, главный тренер "Шахтера":

– У "Шахтера" были проблемы с обороной в прошлом матче Лиги чемпионов, и мы постарались их решить. Мы проанализировали все ошибки, и постарались выбрать лучшую модель для нашей игры. Но не забывайте, что "Лион" – совершенно другая команда. У нас есть стиль и соответствующий настрой. Мы всегда стараемся доминировать и владеть мячом. Понятно, что "Лион" может нам не позволить сыграть в свой футбол, но менять свою игру мы не будем. Завтра нам будет противостоять сильнейший соперник.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Лион": Лопеш – Рафаэль, Марсело, Денайер, Менди – Ндомбеле, Диоп, Корне, Ауар – Фекир — Депай

"Шахтер": Пятов – Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Майкон – Марлос, Тайсон, Нем – Мораес

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матча с "Лионом" в Лиге чемпионов донецкий "Шахтер" отгрузил шесть голов "Карпатам" в матче украинской Премьер-лиги.