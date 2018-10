Матч начался! Лион – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Шахтер" играет на выезде с французским "Лионом" в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Поединок "горняков" и "ткачей" проходит на стадионе "Парк Олимпик Лион" во вторник, 2 октября. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Лион – Шахтер, которая стартует в 22:00 по киевскому времени.

"Лион" (Франция) – "Шахтер" (Донецк, Украина) – 0:0

"Лион" (4-4-2): Антони Лопеш - Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди - Траоре, Тусар, Ндомбеле, Ауар - Фекир, Дембеле

Запасные: Горжлен (гк), Депай, Ферри, Морель, Марсал, Шейх, Корне

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов - Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Майкон, Степаненко - Марлос, Алан Патрик, Тайсон - Мораес

Запасные: Шевченко (гк), Бутко, Хочолава, Веллинтон Нем, Коваленко, Фернандо, Кайоде

6. Попытался "Лион" отвоевать мяч, но дончане легко отбились и пока больше контролируют игру

2. "Шахтер" довольно быстро открыл счет ударам - Тайсон прошел по центру и отдал левее на Исмаили, который, войдя в штрафную, пробил слабо рядом с ближней штангой

МАТЧ СТАРТВОВАЛ! "Шахтер" начал с центра поля

3 МИНУТЫ ДО МАТЧА. Команды вышли на поле, и при пустых трибунах слышно любой звук действий футболистов.

10 МИНУТ ДО МАТЧА. Последние приготовления - игроки потихоньку начинают выходить в подтрибунное помещение.

40 МИНУТ ДО МАТЧА. Атмосфера последних приготовлений команд перед матчем

