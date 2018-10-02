"Лион" – "Шахтер": обзор матча

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Лионом". "Горнякам" не удалось удержать преимущество в два мяча выездном противостоянии.

Подопечные Паоло Фонсеки сумели выйти вперед еще до свистка на перерыв. Точный удар Мораеса после передачи Исмаили шокировал французскую команду. В начале второго тайма бразильский нападающий "Шахтера" оформил дубль, прекрасно завершив контратаку "горняков".

Несмотря на пустые трибуны, "Лион" сумел собраться и отквитать два мяча. Сначала оборону украинской команды на втором этаже переиграл Дембеле, а уже через две минуты Дюбуа сравнял счет этой встречи.

Вашему вниманию самые интересные моменты противостояния на "Парк Олимпик Лион".

"Лион" (Франция) – "Шахтер" (Украина) 2:2 (0:1, 2:1)

Голы: 0:1 – 44 Мораес, 0:2 – 55 Мораес, 1:2 – 70 Дембеле, 2:2 – 72 Дюбуа.

Лион – Антони Лопеш, Марсело, Менди, Дюбуа, Денайер, Ауар, Ндомбеле (Диоп, 87), Траоре (Депай, 63), Тузар, Фекир, Дембеле (Корне, 81).

Шахтер – Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Алан Патрик (Коваленко, 75), Тайсон, Марлос (Фернандо Педро, 90), Майкон, Мораес (Кайоде, 83).

Предупреждение: Фекир (46).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" забил шесть мячей "Карпатам".