МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

"Лион" – "Шахтер": обзор матча

1.3тЧитать материал на украинском

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Лионом". "Горнякам" не удалось удержать преимущество в два мяча выездном противостоянии.

Подопечные Паоло Фонсеки сумели выйти вперед еще до свистка на перерыв. Точный удар Мораеса после передачи Исмаили шокировал французскую команду. В начале второго тайма бразильский нападающий "Шахтера" оформил дубль, прекрасно завершив контратаку "горняков".

Новости
"Шахтер" ворвался в топ-10 лучших клубов Европы

Несмотря на пустые трибуны, "Лион" сумел собраться и отквитать два мяча. Сначала оборону украинской команды на втором этаже переиграл Дембеле, а уже через две минуты Дюбуа сравнял счет этой встречи.

Вашему вниманию самые интересные моменты противостояния на "Парк Олимпик Лион".

"Лион" (Франция) – "Шахтер" (Украина) 2:2 (0:1, 2:1)
Голы: 0:1 – 44 Мораес, 0:2 – 55 Мораес, 1:2 – 70 Дембеле, 2:2 – 72 Дюбуа.
Лион – Антони Лопеш, Марсело, Менди, Дюбуа, Денайер, Ауар, Ндомбеле (Диоп, 87), Траоре (Депай, 63), Тузар, Фекир, Дембеле (Корне, 81).
Шахтер – Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Алан Патрик (Коваленко, 75), Тайсон, Марлос (Фернандо Педро, 90), Майкон, Мораес (Кайоде, 83).
Предупреждение: Фекир (46).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" забил шесть мячей "Карпатам".

Читайте все новости по теме "Шахтер - Лион" на OBOZREVATEL.

Темы
Шахтер - ЛионЛига чемпионов
Место
ФранцияЛион
Объекты
ФК Олимпик ЛионФК Шахтер
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
http://snip.li/DpszH
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги