"Шахтер" упустил победу в Лиге чемпионов, пропустив 2 гола за 2 минуты

Донецкий "Шахтер" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью в гостях с французским "Лионом". Поединок на "Стад де Лион" из-за наказания УЕФА прошел при пустых трибунах и завершился со счетом 2:2.

Украинские футболисты с первых минут завладели инициативой и полностью доминировали первые 10 минут. Хозяева выбрали закрытый футбол с контратаками, одна из которых едва не завершилась голом. На 11-й минуте Дембеле легко убежал от защитников, вышел один-на-один с Пятовым еще за пределами штрафной, но пробил прямо в Андрея.

Лион - Шахтер ФК Шахтер

"Горняки" словили ритм и выглядели гораздо интереснее своих оппонентов. Опаснейший удар Марлоса и мощнейший выстрел Мораеса под перекладину заставил вовсю работать Лопеша.

"Лион" моментами даже не пытался отобрать мяч, полностью уйдя в оборону. Три центральных хавбека "Шахтера" играли на все 100%, полностью контролируя центр поля.

Лион - Шахтер ФК Шахтер

Французы попытались обострить игру за счет длинных передач и это стало приносить свои плоды, создав несколько полуопасных ситуаций.

Украинцы продолжали искать свой шанс у ворот португальского голкипера и на 45-й минуте забили гол "в раздевалку".

Лион - Шахтер ФК Шахтер

Тайсон отдал на ход Исмаили, тот почти от лицевой прострелил низом в центр штрафной точно на Мораеса, а Жуниор в касание прошил мячом защитников и вратаря.

Лион - Шахтер ФК Шахтер

После перерыва рисунок игры кардинально поменялся. Лионцы серьезно активизировались легко смогли прижать наших игроков к воротам и даже забить гол, но из офсайда.

Увлекшись атакой хозяева пропустили голевой выпад "горняков". На 55-й минуте Николай Матвиенко эффектно сыграл в отборе, отдал пас Марлосу. Бразилец вытянул атаку к воротам соперника, мяч получил Мораес и идеально воспользовался тем, что вся оборона французов просто остановилась.

Лион - Шахтер ФК Шахтер

На 69-й минуте игра перевернулась настоящим кошмаром для "Шахтера". Защита донецкой команды "поплыла", проиграла полностью по всем позициям и клуб пропустил два гола с интервалом в две минуты.

На 70-й минуте Фекир навесил, Кривцов не допрыгнул, Дембеле головой переправил мяч мимо Пятова, а на 72-й Дюбуа с близкой дистанции расстрелял голкипера сборной Украины.

"Шахтеры" выглядели абсолютно беспомощными и каким-то чудом не пропустили третий мяч. Спасла лишь невероятная реакция нашего вратаря.

На последней минуте Марлос пяткой выкатил под удар Кайоде и тот в касание попал в каркас ворот, упустив невероятный шанс вырвать победу.

Лион - Шахтер ФК Шахтер

Лион - Шахтер ФК Шахтер

Лион - Шахтер ФК Шахтер

Лион - Шахтер ФК Шахтер

Лион - Шахтер ФК Шахтер

Лион - Шахтер ФК Шахтер

"Лион" Франция – "Шахтер" Украина 2:2 Голы: 0:1 – 44 Мораес, 0:2 – 55 Мораес, 1:2 – 70 Дембеле, 2:2 – 72 Дюбуа. Лион – Антони Лопеш, Марсело, Менди, Дюбуа, Денайер, Ауар, Ндомбеле, Траоре (Депай, 63), Тузар, Фекир, Дембеле (Корне, 81).

Шахтер - Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Алан Патрик (Коваленко, 75), Тайсон, Марлос, Майкон, Мораес (Кайоде, 83).

Предупреждение: Фекир (46).

Свой следующий матч в самом престижном клубном футбольном турнире Европы подопечные Паулу Фонсеки проведут 23 октября дома против "Манчестер Сити".

Напомним, что на старте Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл в результативную ничью с "Хоккенхаймом".