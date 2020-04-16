Линчевали: невероятная история о победе футбольного "карлика" в первом же матче

Футбольные матчи, даже на самом высоком уровне, порой приносят ну очень неожиданные результаты.

Несмотря на получение в 1990 году Фарерскими островами членства в организации, УЕФА сразу запретил проводить матчи на островах в связи с отсутствием на них полей с искусственным покрытием. Пока не началось строительство стадиона в скалистой местности, сборная договорилась принимать соперников по премьерной для нее квалификации, к Евро-1992, в Швеции.

В Ландскруне любители (а точнее – продавцы, медики, электрики, пекари) просто нокаутировали прибывших в Скандинавию с шапкозакидательским настроением австрийцев (1:0). Польстер накануне встречи даже заикнулся о десяти мячах, которые они накидают в ворота эксцентричного голкипера в шапочке.

В итоге форвард испанской "Севильи", как и его партнеры, очнувшиеся от спячки лишь после перерыва, однако при этом деморализованные и не сумевшие спасти положение после результативного контрвыпада оппонента, с финальным свистком поспешил укрыться от позора в раздевалке. Кстати, автор победного гола – полузащитник Торкиль Нильсен – представлял страну на международной арене в четырех видах спорта, неоднократно становился чемпионом Фарер по… шахматам.

Самоуверенных австрийцев на родине морально линчевали еще долго, а их наставника Йозефа Хиккерсбергера, который после жеребьевки съязвил насчет Фарер ("А где это? Случайно, не на Луне?"), уволили через три дня. На островах же гуляния продолжались с неделю. По радио с поздравлениями выступили легмаура – премьер-министр – и формаура – глава парламента.

В аэропорту героев с помпой встречала вся автономия, а день победы над австрийцами (12 сентября) приравняли к национальному празднику – Дню Святого Улава, который отмечается 29 июля.