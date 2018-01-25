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Лига наций УЕФА: букмекеры оценили шансы сборной Украины

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Сборная Украины является фаворитом на выход из группы в Лиге наций, где сыграет с командами Чехии и Словакии.

Коэффициент на победу "сине-желтых" на выход в полуфинал Лиги В составляет 2,20. В свою очередь ставки на успех словаков оцениваются котировкой 2,50. А показатели на итоговую победу Чехии достигают уровня 3,00.

Отметим, что свои выступления в новом турнире УЕФА украинцы начнут в сентябре нынешнего года. Первую игру подопечные Шевченко проведут 6 сентября в Чехии.

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Состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА: все результаты

Напомним, жеребьевка Лиги наций ознаменовалась курьезом с участием экс-футболиста чешской национальной команды Владимиром Шмицером, который "отправил" Россию в группу с Украиной.

Как сообщал "Обозреватель", появилась реакция Шевченко на результаты жеребьевки Лиги наций.

Читайте все новости по теме "Лига наций" на Обозревателе.

Тема
Лига наций
Объект
сборная Украины по футболу
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