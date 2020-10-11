Неудача России и рубка в Англии: результаты Лиги наций 11 октября. Видео

В воскресенье, 11 октября, в Европе были сыграны очередные 20 поединков 3-го тура Лиги наций УЕФА.

Среди результатов стоит отметить ничью в Москве, где сборная России упустила победу над командой Турции (1:1). Настоящая рубку случилась в Англии, где родоначальники футбола на "Уэмбли" обыграли 1-й номер рейтинга ФИФА – команду Бельгии (2:1).

Лига наций: результаты 11 октября

Россия – Турция 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 28 Миранчук, 1:1 – 62 Караман.

Россия – Шунин, Кудряшов, Семенов, Караваев, Жирков, Ионов (Мостовой, 71; Фомин, 90), Оздоев, Зобнин, Кузяев (Черышев, 59), Миранчук (Газинский, 70), Дзюба.

Турция – Гюнок, Челик, Демирал, Мераш, Кабак, Чалханоглу (Языджи, 90), Текдемир (Йокушлу, 80), Караджа (Ундер, 46), Туфан, Караман (Омюр, 81), Йылмаз (Унал, 90).

Предупреждения: Текдемир (27), Семенов (40), Ундер (48), Кабак (74), Чалханоглу (84).

Исландия – Дания 0:3 (0:1, 0:2)

Голы: 0:1 – 45, автогол Сигурйонссон, 0:2 – 46 Эриксен, 0:3 – 61 Сков.

Исландия – Халльдоурссон, Магнуссон, Сигурдссон (Эйельфссон, 73), Ингасон, Паульссон, Гуннарссон (Андерсон, 46), Сигурйонссон, Траустасон (Гудмундссон, 68), Бьярнасон, Сигурдссон, Финнбогасон (Бедварссон, 12).

Дания – Шмейхель, Васс, Кьер, Кристенсен, Хейбьерг, Эриксен, Дилэйни, Сков (Мэле, 79), Дольберг (Систо, 79), Брэйтуэйт (Йоргенсен, 87), Поульсен (Ольсен, 66).

Предупреждения: Бедварссон (51), Магнуссон (86).

Греция – Молдова 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 45, пенальти Бакасетас, 2:0 – 50 Манталос.

Греция – Влаходимос, Яннулис, Хацидьякос (Рота, 69), Цавелас, Сварнас, Курбелис (Бухалакис, 83), Манталос (Фортунис, 70), Лимниос (Пелкас, 76), Зека, Бакасетас, Павлидис (Фунтас, 83).

Молдова – Намашко, Армаш, Посмак, Мудрак, Рябчук, Кочук, Ионицэ (Раку, 76), Каймаков (Епуряну, 46), Раца (Марандич, 66), Николэеску (Милинчану, 58), Плэтикэ.

Предупреждения: Каймаков (17), Николэеску (57), Армаш (64), Рота (88), Раку (90), Фортунис (90).

Удаление: Посмак (45).

Косово – Словения 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 22 Вучкич.

Косово – Мурич, Пакярада, Алити, Хадерджонай, Дрешевич, Жегрова (Хасани, 90), Бериша, Кололи (Рашани, 84), Шаля (Муслия, 84), Зенели (Кастрати, 78), Целина.

Словения – Облак, Балковец, Блажич, Мевля, Стоянович, Ловрич (Ветрих, 85), Бийол, Вучкич (Крамер, 85), Куртич, Реп (Бохар, 55), Вербич (Скубиц, 75).

Предупреждения: Стоянович (34), Пакярада (76), Рашани (88).

Франция – Португалия 0:0 (0:0, 0:0)

Франция – Льорис, Павар, Кимпембе, Варан, Люка Эрнандес, Рабьо, Канте, Погба, Жиру (Марсьяль, 74), Мбаппе (Коман, 84), Гризманн.

Португалия – Руй Патрисиу, Пепе, Рубен Диаш, Семеду, Геррейру (Жоау Канселу, 89), Данилу Перейра, Бернарду Силва (Диогу Жота, 61), Вильям Карвалью (Моутинью, 88), Бруну Фернандеш (Саншеш, 80), Жоау Феликс (Тринкау, 89), Роналду.

Предупреждение: Рубен Диаш (2).

Хорватия – Швеция 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 31 Влашич, 1:1 – 66 Берг, 2:1 – 84 Крамарич.

Хорватия – Ливакович, Ловрен, Чалета-Цар, Мельняк (Крамарич, 75), Уремович, Перишич (Петкович, 85), Модрич, Влашич, Брозович, Брекало (Брадарич, 74), Ковачич (Пашалич, 61).

Швеция – Ольсен, Янссон, Линделеф, Люстиг, Аугустинссон, Экдаль (Ларссон, 83), Кулусевски, Ольссон, Форсберг, Исак (Классон, 65), Берг.

Предупреждения: Ковачич (2), Брозович (45), Ларссон (90).

Босния и Герцеговина – Нидерланды 0:0 (0:0, 0:0)

Босния и Герцеговина – Шехич, Саничанин, Кадушич (Колашинац, 46), Тодорович, Хаджикадунич, Крунич (Ходжич, 75), Пьянич (Лончар, 75), Цимирот, Гояк, Джурич (Джеко, 61), Татар (Хаджиахметович, 54).

Нидерланды – Силлессен, Думфрис (Хатебур, 70), Блинд (Аке, 86), ван Дейк, де Врей, Вейналдум, де Рон, де Йонг, Промес (Бабел, 86), Мален (Бергейс, 69), де Йонг.

Предупреждения: Кадушич (44), де Рон (86), Ходжич (90).

Англия – Бельгия 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 16, пенальти Лукаку, 1:1 – 39, пенальти Рэшфорд, 2:1 – 64 Маунт.

Англия – Пикфорд, Уокер, Магуайр, Триппьер, Дайер, Хендерсон (Филлипс, 66), Маунт (Санчо, 89), Райс, Александер-Арнолд (Джеймс, 79), Рэшфорд, Кэлверт-Льюин (Кейн, 66).

Бельгия – Миньоле, Кастань, Алдервейрелд, Боята, Менье, де Брюйне (Версхарен, 73), Тилеманс, Карраско (Доку, 83), Витцель, Денайер, Лукаку.

Предупреждения: Райс (32), Менье (38).

Норвегия – Румыния 4:0 (2:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 13 Холанд, 2:0 – 39 Серлот, 3:0 – 64 Холанд, 4:0 – 74 Холанд.

Норвегия – Ярстейн, Мелинг, Эльабделлауи (Свенссон, 79), Айер, Страннберг, Берге, Норманн (Мидтше, 70), Эдегор (Линнес, 70), Эльюнусси (Хеуге, 85), Серлот, Холанд (Кинг, 79).

Румыния – Тэтэрушану, Буркэ, Тошка, Банку, Крецу (Максим, 75), Марин, Чикылдэу (Станчу, 75), Хаджи (Митрицэ, 64), Маня, Янку (Алибек, 90), Пушкаш (Кешерю, 64).

Предупреждения: Эльабделлауи (61), Банку (84).

Польша – Италия 0:0 (0:0, 0:0)

Польша – Фабианьски, Валюкевич, Глик, Берешиньски, Кендзера, Шиманьски (Гросицки, 59), Крыховяк, Модер, Клих (Милик, 70), Юзвяк (Карбовник, 83), Левандовски (Линетти, 82).

Италия – Доннарумма, Флоренци, Ачерби, Эмерсон, Бонуччи, Барелла (Локателли, 79), Верратти, Пеллегрини (Берарди, 83), Жоржиньо, Кьеза (Кин, 70), Белотти (Капуто, 83).

Предупреждения: Берешиньски (35), Кендзера (55), Белотти (78), Ачерби (90).

Северная Ирландия – Австрия 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 42 Грегорич.

Северная Ирландия – Макговерн, Кэткарт, Даллас (Томпсон, 73), Льюис, Маклафлин, Уайт (Бойс, 84), Дэвис (Эванс, 73), Джонс, Макнейр (Мадженнис, 83), Эванс, Лаферти (Уошингтон, 61).

Австрия – Перван, Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Ранфтль (Триммель, 73), Баумгартнер, Баумгартлингер, Шлагер, Ильзанкер, Алаба, Грегорич (Грбич, 80).

Предупреждения: Маклафлин (78), Томпсон (86), Шлагер (90).

Израиль – Чехия 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 14, автогол Абу-Ханна, 0:2 – 47 Выдра, 1:2 – 55 Захави.

Израиль – Марциано, Эльхамед, Тиби, Абу-Ханна (Менахем, 46), Даса (Даббур, 75), Соломон, Абу-Фани (Карцев, 88), Натхо (Голаса, 75), Еини, Захави, Вейсман (Саба, 66).

Чехия – Вацлик, Цоуфал, Боржил, Кудела, Челюстка, Дарида (Голеш, 88), Крал, Соучек, Масопуст (Кадержабек, 68), Провод (Петрашек, 90), Выдра (Шевчик, 68).

Предупреждения: Масопуст (24), Даса (29), Абу-Фани (67), Голаса (77), Менахем (80), Цоуфал (89).

Шотландия – Словакия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 54 Дайкс.

Шотландия – Маршалл, Галлахер, О’Доннелл, Консидайн, Робертсон, Маклин, Флек (Макгрегор, 72), Фрэйзер (Патерсон, 85), Мактомини, Макгинн (Джек, 89), Дайкс (Макберни, 72).

Словакия – Куцьяк, Косцелник, Вальент, Ниняй, Беро (Дуда, 22), Голубек, Грегуш, Гамшик (Куцка, 62), Гараслин (Руснак, 76), Боженик (Шафранко, 76), Шранц (Мак, 62).

Предупреждения: Гамшик (20), Дайкс (38), Флек (50), Гараслин (50), Робертсон (74), Макберни (83), Куцка (83).

Финляндия – Болгария 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 52 Тэйлор, 2:0 – 67 Йенсен.

Финляндия – Градецки, Райтала, Уронен, Араюури, Тойвио, Тэйлор (Сойри, 74), Камара, Нисканен (Алхо, 87), Спарв, Пукки (Карьялайнен, 87), Похьянпало (Йенсен, 65).

Болгария – Луков, Димитров, Недялков (Велковски, 60), Попов, Малинов, Йомов, Цветков (Карабельев, 75), Десподов, Божиков, Иса (Краев, 60), Илиев (Неделев, 75).

Армения – Грузия 2:2 (1:0, 1:2)

Голы: 1:0 – 6 Байрамян, 1:1 – 46 Качарава, 1:2 – 74 Окриашвили, 2:2 – 89, пенальти Мхитарян.

Армения – Юрченко, Чалишир, Оганесян, Ароян, Оганесян (Кадимян, 81), Байрамян, Мхитарян, Ангуло (Гарегинян, 67), Барсегян (Бичахчян, 90), Карапетян (Бабаян, 67), Григорян.

Грузия – Макаридзе, Григалава, Кобахидзе, Наваловский, Джигаури, Абурджания (Даушвили, 76), Канкава (Квеквескири, 76), Шенгелия (Лобжанидзе, 80), Гвилия (Окриашвили, 61), Казаишвили, Качарава (Лобжанидзе, 80).

Предупреждения: Ароян (47), Наваловский (53), Байрамян (68), Канкава (71), Даушвили (88), Бабаян (90).

Ирландия – Уэльс 0:0 (0:0, 0:0)

Ирландия – Рэндолф, Даффи, Доэрти, Лонг (Кристи, 25), Стивенс, Хендрик, Моламби (Каллен, 90), Макклейн, Хурихэйн, Брэйди (Хорган, 73), Лонг (Магуайр, 74).

Уэльс – Хеннесси, Дэвис, Робертс, Ампаду, Родон, Моррелл, Уилсон (Уильямс, 67), Смит (Левитт, 67), Джеймс (Брукс, 77), Рэмзи, Мур.

Предупреждения: Мур (20), Кристи (30), Макклейн (79), Моррелл (83).

Удаление: Макклейн (83).

Казахстан – Албания 0:0 (0:0, 0:0)

Казахстан – Покатилов, Суюмбаев, Керимжанов, Марочкин (Бейсебеков, 46), Ерланов, Тагыберген, Абикен, Зайнутдинов (Жаксылыков, 86), Куат (Перцух, 69), Быстров, Аймбетов (Федин, 70).

Албания – Бериша, Гимшити, Дермаку, Весели, Кумбула, Баре, Траши (Мемола, 82), Калаку, Абраши (Лячи, 86), Манай (Сефери, 82), Броя.

Предупреждения: Суюмбаев (22), Быстров (32), Броя (41), Дермаку (43).

Эстония – Северная Македония 3:3 (1:1, 2:2)

Голы: 0:1 – 3, автогол Кууск, 1:1 – 33 Саппинен, 2:1 – 61 Саппинен, 3:1 – 76, пенальти Лийвак, 3:2 – 80 Пандев, 3:3 – 87 Зайков.

Эстония – Хейн, Пикк, Кууск, Баранов, Тенисте, Васильев (Лийвак, 70), Лутс (Марин, 34), Синявский (Лиландер, 85), Крейда, Саппинен (Лепик, 70), Кяйт (Айнсалу, 85).

Северная Македония – Шишковски, Зайков, Ристовски, Ристевски, Спировски, Хасани (Барди, 46), Николов (Пандев, 64), Тричковски (Несторовски, 64), Костадинов (Стояновски, 76), Алиоски, Трайковски (Велкоски, 76).

Предупреждения: Пикк (40), Ристовски (61), Баранов (66), Спировски (75), Барди (89).

Литва – Беларусь 2:2 (1:0, 1:2)

Голы: 1:0 – 7 Новиковас, 1:1 – 59, пенальти Лисакович, 1:2 – 66 Сачивко, 2:2 – 75 Лаукжямис.

Литва – Шведкаускас, Гирдвайнис, Паленис, Вайткунас (Бенета, 64), Миколюнас, Воробьев, Ласицкас, Шимкус (Дапкус, 72), Сиргедас (Голубицкас, 72), Казлаускас (Лаукжямис, 60), Новиковас (Черных, 72).

Беларусь – Хаткевич, Печенин, Золотов, Сачивко, Мартынович, Маевский, Юзепчук (Подстрелов, 69), Стасевич (Бахар, 80), Эбонг (Хачатурян, 80), Громыко (Лисакович, 57), Скавыш (Лаптев, 57).

Предупреждения: Громыко (20), Эбонг (37), Казлаускас (56), Вайткунас (59), Дапкус (87), Воробьев (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 10 октября, сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций на киевском НСК "Олимпийский" проиграла команде Германии (1:2).