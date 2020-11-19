Лига наций: Бельгия эффектно разобралась с Данией, пропустив нелепый автогол. Видео

Сборная Бельгии уверенно победила Данию в домашнем матче последнего тура Лиги наций со счетом 4:2 и вышла в полуфинал турнира, жеребьевка которого состоится 3 декабря.

Хозяева забили дебютный гол в поединке уже на третьей минуте после дальнего удара Юри Тилеманса. Датчанам удалось довольно быстро отыграться и уйти на перерыв с ничейным счетом 1:1. В первой половине второго тайма бельгийцы контролировали ход игры и сумели конвертировать свое преимущество в два гола, которые записал в свой актив нападающий Ромелу Лукаку. В концовке встречи гости ненадолго сократили отставание после нелепого автогола – защитник хозяев отдал пас голкиперу, а тот пропустил мяч под ногой – но буквально через минуту Кевин де Брюйне установил окончательный счет матча – 4:2.

После шести туров Бельгия набрала 15 очков и заняла первое место в группе 2, а Дания закончила турнир второй с 10 пунктами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия проиграла 0:5 и не вышла в элитный дивизион Лиги наций.