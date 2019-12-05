Лига наций-2020: стал известен состав корзин – где Украина

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций в сезоне-2020/21, которая пройдет 3 марта 2020 года в Амстердаме.

55 национальных сборных Европы сыграют в четырех лигах – A, B, C и D – в зависимости от выступлений в Лиге наций-2018/19. В лигах A, B и C четыре корзины по 4 команды, в лиге D две корзины – по 4 и 3 команды.

Сборная Украины в 2018 году выиграла групповой турнир Лиги наций Фото Павла Кубанова

Сборная Украины, как победитель своей группы дивизиона В Лиги наций-2019/20, завоевала право в следующем розыгрыше турнира выступать в дивизионе сильнейших команд – А. "Сине-желтые" при жеребьевке будут находиться в третьей корзине, сообщает uefa.com. Таким образом, соперниками украинской сборной точно не станут команды Боснии и Герцеговины, Дании и Швеции.

Напомним, что первым победителем Лиги наций стала сборная Португалии.

Групповой этап Лиги наций-2020/21 пройдет с сентября по ноябрь 2020 года. Матчи же финальной стадии турнира запланированы на начало июня 2021 года.

Лига A:

Корзина 1: Португалия, Голландия, Англия, Швейцария

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия,

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Лига B:

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Лига C:

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Лига D:

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.

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