Лига наций-2020: стал известен состав корзин – где Украина

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций в сезоне-2020/21, которая пройдет 3 марта 2020 года в Амстердаме.
55 национальных сборных Европы сыграют в четырех лигах – A, B, C и D – в зависимости от выступлений в Лиге наций-2018/19. В лигах A, B и C четыре корзины по 4 команды, в лиге D две корзины – по 4 и 3 команды.
Сборная Украины в 2018 году выиграла групповой турнир Лиги наций
Фото Павла Кубанова
Сборная Украины, как победитель своей группы дивизиона В Лиги наций-2019/20, завоевала право в следующем розыгрыше турнира выступать в дивизионе сильнейших команд – А. "Сине-желтые" при жеребьевке будут находиться в третьей корзине, сообщает uefa.com. Таким образом, соперниками украинской сборной точно не станут команды Боснии и Герцеговины, Дании и Швеции.
Напомним, что первым победителем Лиги наций стала сборная Португалии.
Групповой этап Лиги наций-2020/21 пройдет с сентября по ноябрь 2020 года. Матчи же финальной стадии турнира запланированы на начало июня 2021 года.
Лига A:
Корзина 1: Португалия, Голландия, Англия, Швейцария
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия,
Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия
Лига B:
Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия
Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.
Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния
Лига C:
Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия
Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр
Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург
Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова
Лига D:
Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн
Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино.
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