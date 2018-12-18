Лига Европы для "Шахтера" и "Динамо": обзор спортивных СМИ

На минувшей неделе от медиа досталось всем трем полпредам Украины в еврокубках, однако даже их неудачи не сумели отвлечь журналистов от скандалов в отечественном футболе.

"ШАХТЕР": ЛИГА ЕВРОПЫ – ЛУЧШИЙ ВЫХОД

"Шахтер" оставался единственным из отечественных клубов, не решившим до декабря своей континентальной турнирной задачи. Победа в Киеве над "Лионом" выводила горняков в 1/8 финала Лиги чемпионов, потеря же очков могла вообще закрыть перед командой Паулу Фонсеки дорогу в евровесну. В итоге донетчане довольствовались синицей в руке – ничьей, важным довеском к которой стал пропуск в плей-офф Лиги Европы. Его для "Шахтера" добыл "Манчестер Сити", в параллельном матче одолевший "Хоффенхайм" и таким образом не давший немцам обойти "оранжево-черных" в борьбе за третью позицию в группе.

К сожалению, и на этом сошлись фактически все освещавшие матч СМИ, хозяева не показали той игры, которая позволила бы им замахнуться на победу. Жуниор Мораэс воплотил в гол единственный, созданный горняками до перерыва момент, однако "Лион", не раз и не два всерьез угрожавший воротам Андрея Пятова, сравнял счет за полчаса до финального свистка. Повторно склонить чаши весов на свою сторону "Шахтер" так и не смог.

Экс-голкипер дончан, а ныне тренер Юрий Вирт констатирует: французы были сильнее, создали немало голевых моментов и однозначно не заслуживали поражения.

"Шахтер" играл так, как ему позволял соперник. Горняки забили после позиционной атаки – о контригре речь даже не шла… После этого "Лион", конечно, спешил. Во многих эпизодах оранжево-черным везло, иногда Пятов выручал. Но "Лион", который в данном матче мне очень понравился, мог проиграть только чудом. Кстати, на газон никто сетовать не должен – поле, как на такую погоду, было в идеальном состоянии, – уточняет Вирт. – У "Лиона", если не ошибаюсь, только до перерыва было 11 ударов по воротам Пятова, пять из которых – в створ… При таких раскладах, конечно, есть вопросы к защите. "Шахтер" ведь и в чемпионате Украины много пропускает" (Zbirna.com, 13.12).

Стоит добавить, что сам "Шахтер" нанес лишь два удара в створ ворот "Лиона" – цифра показательная. Опираясь в том числе и на нее, сайт "Футбол 24" сетует на непоследовательность наставника горняков – ведь тот сам не раз упрекал соперников по чемпионату Украины в футбольной трусости…

"Португалец иронично высказывается об "Олимпике" и других украинских командах, будто они "не играют в футбол". Зато, когда подобную защитную тактику показывает его команда – это круто и "мы смогли контролировать соперника". На самом деле нет ничего плохого в том, что донетчане решили сыграть в перестраховку. Как и логичной выглядит тактика соперников "Шахтера" в УПЛ, которую... Фонсека использовал против "Лиона". Особенно при счете 1:0 в свою пользу, когда счастье кажется таким иллюзорно близким.

Да, у французов на сегодня значительно более мощный атакующий потенциал, но смотреть довольно трусливый футбол от горняков было необычно… О каком контроле ситуации и соперника говорил мистер Паулу, непонятно" (Football24.ua, 13.12).

Подводя итоги осенней сессии горняков, журналисты сходятся во мнении, что переход в Лигу Европы для нынешнего "Шахтера" – весьма неплохой вариант. А точнее, – наиболее подходящий. В этом, например, уверен, обозреватель Александр Рыженко:

"Наверное, так даже лучше. Это не прошлогодний "Шахтер" с Фредом, Бернардом и даже Ракицким. Пока толковую замену удалось найти только Факундо Феррейре, которого многие уже забыли из-за результативности Мораэса. Поэтому вряд ли в феврале было бы приятно получать, например, от "Ман Юнайтед", как от "Сити" пару месяцев назад, по шесть. А в Лиге Европы есть возможность даже пройти пару стадий" (Ua-football.com, 13.12).

Пролетев мимо плей-офф Лиги чемпионов, "Шахтер" лишился 12 миллионов евро призовых от УЕФА, но некоторые футболисты команды скрепя сердце признают, что не против попытать счастья в турнире рангом пониже.

"Было бы несправедливо утверждать, что "Лион" не заслужил этого результата, но мы все равно расстроены. Может быть даже лучше сыграть в Лиге Европы, где соперники легче", – в частности, согласился после игры Тарас Степаненко (Sportarena.com, 13.12).

А журналист Антон Прокопов со своей стороны указывает на необходимость кадровой подпитки "Шахтера". Причем уже в ближайшее межсезонье.

"Не знаю, что будет делать "Шахтер" во время зимнего перерыва, но без усиления сложно рассчитывать на какие-то достижения не только в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы. "Шахтер" мог бы выйти из этой группы, но пока что эта команда слишком "сырая", чтобы претендовать на что-то серьезное. Впереди пауза, и нужно проделать очень серьезную работу, чтобы весной смотреться и играть лучше" (Footboom.com, 12.12).

РЕАКЦИЯ НА ПРОВОКАЦИЮ

Хотя после финального свистка главный тренер горняков и выглядел удрученным, в беседе с представителями прессы он заметил, что Лига Европы – весьма представительный турнир. А еще Фонсека не забыл поблагодарить киевскую публику. Еще бы, ведь в морозный вечер на трибунах НСК "Олимпийский" собралось без малого 39 тысяч! Столько не в состоянии обеспечить даже Харьков, где горняки проводят домашние матчи внутреннего календаря. И потому поступок руководства "Динамо", в ущерб собственным интересам позволившего "Шахтеру" провести в столице решающую встречу, ценен вдвойне.

Даже не привыкшие отвешивать комплименты в адрес соперников Фонсека и генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин искренне и публично поблагодарили за сей благородный жест Игоря Суркиса. Хочется верить, поняла его и большая часть огромной армии болельщиков "Динамо", как бы ни были они антагонистично настроены по отношению к "Шахтеру".

Естественно, динамовский президент, предоставляя горнякам киевскую арену и призывая людей поддержать "Шахтер", понимал, что среди тех же ультрас найдется немало противников его решения. Но понимал он также и то, что дончане фактически оказались в безвыходной ситуации, ведь с учетом ввода военного положения и неготовности "Арены Львов", принять матч Лиги чемпионов в Украине мог только один стадион! Понимал, что "Шахтер" сейчас работает в том числе на общий клубный украинский коэффициент. Понимал наконец, что протягивает руку помощи не только соотечественникам, но и УЕФА, также оказавшемуся в затруднительном положении и просившему об исключении из правил. Потому и поступил в духе Fair Play.

И в связи с этим печально, что слова Фонсеки и Палкина были услышаны не всеми. Нашлись те, кто продолжал накалять обстановку, разжигать вражду и фактически провоцировать людей по обе стороны баррикад.

И потому вряд ли стоит удивляться появившимся на "Олимпийском" баннерам "Вам тут не раді" и "Пустивши ворога до хати — готуйся все йому віддати". Это был симметричный ответ киевлян на провокации, по-своему объяснимый и прогнозируемый.

Что до интереса столичной публики к "Динамо" и "Шахтеру", то сложно не согласиться с Кириллом Мазуром:

"Конечно, сыграй против "Лиона" "Динамо", "Олимпийский" заполнился бы под завязку" (Sportarena.com, 12.12).

Именно так. Если в битве горняков с французами на кону стояла путевка в европейскую топ-16 и дюжина миллионов евро, то в противостоянии "бело-синих" и чехов не решалось ничего. Киев в любом случае оставался первым в группе, "Яблонец" – последним. Это – основная причина зрительского дисбаланса. Есть большие сомнения, что "Шахтер", окажись он на месте "Динамо", смог бы в такой ситуации собрать в Харькове 11 300 зрителей, которые все же пришли поддержать команду Александра Хацкевича.

Ведь не будем забывать, что именно "Динамо" является самым посещаемым клубом в Украине. Согласно официальным данным, в нынешнем чемпионате в Киеве "бело-синие" в среднем собирали по 13 678 зрителей за матч (показатель "Шахтера" – в два раза меньше). При этом именно "Динамо" стало участником всех поединков турнира с 10-тысячной (и больше) аудиторией.

"ДИНАМО": ТРЕБУЕТСЯ ОТДЫХ

Впрочем, как и "Шахтеру", порадовать своих поклонников нужным результатом (а под таким подразумевалась только победа), у динамовцев не получилось.

Накануне один из лидеров киевской команды Беньямин Вербич уверял, что он с партнерами настроен выдать максимум, несмотря на отсутствие турнирных стимулов.

"Мы стремимся закончить первую часть сезона как можно лучше. Поэтому, наша команда сделает все для того, чтобы победить в четверг" (Dynamo.kiev.ua, 11.12).

Звучало оптимистично, однако далеко не все были уверены, что в данной встрече на финише тяжелого года игроки смогут заставить свои мышцы работать на полных оборотах. Так, свои опасения на сей счет высказывал футбольный эксперт Михаил Кекс:

"Для "Динамо" и "Яблонеца" этот матч решает больше имиджевые вопросы. Главная загадка состоит именно в мотивации футболистов обеих команд, с которой они выйдут на матч. У киевлян, как мне кажется, отпускное настроение наступило слишком рано…" (UkraineFootball.net, 13.12).

Залезть в голову участникам матча невозможно, но факт остается фактом: "Динамо" провело очень слабый первый тайм. Пропустило, чудом избежало назначения пенальти в свои ворота и позволило гостям создать еще пару-тройку верных моментов.

Прав был, наверное, Александр Хацкевич, списав такое начало на недонастрой:

"Не любит футбол такого... До игры мы уже "обыграли" эту команду. Казалось, что все выйдет спокойно. Но это тоже школа, и из этого матча тоже нужно извлечь урок..." (Dynamo.kiev.ua, 13.12).

Очевидно, разговор по душам в перерыве состоялся, и во втором тайме мы увидели совсем другое "Динамо". Агрессивное, быстрое, настырное. Вот только мяч в ворота чехов упорно не шел.

Журналист Андрей Алфимов даже назвал везение игроков "Яблонеца" невероятным:

"Странная получилась игра, не заслуживало "Динамо" поражения, при всей беззубости атак, могла быть ничья, но подвела реализация. Про недооценку соперника вспоминать не будем, около десятка хороших моментов было создано "бело-синими". Старая болезнь неуклонно преследует киевлян, когда команда не может забить с пяти метров и не реализует выход один в один с голкипером, рассуждать о приемлемом итоге встречи не приходится" (Ua-football.com, 13.12).

Автор здесь наверняка намекает и на удар в стойку Артема Беседина, замыкавшего прострел 18-летнего дебютанта Георгия Цитаишвили. Действиям последнего, к слову, достаточно внимания уделил ресурс "Футбол 24":

"Талант, которому хочется давать возможность расти и ошибаться в таких играх. Георгий значительно продуктивнее и интереснее сыграл на левом фланге, чем тот же Вербич. Пас, дриблинг и проходы на скорости – не Цыганковым единым богаты украинские фланги "Динамо". Парень ростом 171 см по-хорошему завел команду (на удивление уверенно сыграл, хоть не без ошибок и брака), но этого не хватило даже для ничьей – партнеры отказывались забивать даже из пределов вратарской" (Football24.ua, 14.12).

К слову был свой момент и у того же Вербича, но словенец не сумел попасть створ из достаточно перспективной позиции. А вообще цифры статистики достаточно красноречивы и свидетельствует о внушительном превосходстве хозяев. "Динамо" нанесло 18 ударов против 8 у соперника, владение мячом соответственно – 62%:38%.

Но даже при таких раскладах вопросы к команде по части отдаче остаются. Вне сомнений, каждый из динамовцев жаждал победы, но, возможно, не смог уловить то внутреннее послабление, которое подспудно дал себе организм. Именно об этом, как показалось, рассуждает журналист Артем Жолковский.

"Матчи последнего тура еврокубков иногда проходят именно так. Когда кому-то вообще ничего не нужно, а кому-то нужно хоть что-то. Игроки "Динамо" в этом году все серьезное уже отыграли. "Яблонец" же настроился на матч в Киеве, как на один из самых принципиальных в сезоне.

Говорить о результате этого матча в негативных тонах, пытаясь окрасить в черный цвет весь уходящий сезон, я считаю, не имеет смысла. Команда за тур до финиша обеспечила себе не просто выход, а первое место. Последний матч приобрел статус товарищеского, да и он вполне себе стоял на ничью. Требовать от кого-то сверхусилий очень легко, нужно понять сам ты прикладываешь сверхусилия в ситуации, когда тебе это не нужно? А когда нужно? Тоже всегда прикладываешь или бывает, что и так сойдет?" (Dynamo.kiev.ua, 14.12).

Подобное явление – проблема не только "Динамо". Ведь за два дня до этого досадного поражения, свои оплеухи в аналогичных ситуациях получили куда более опытные бойцы и куда более мастеровитые профи. В рамках последнего тура Лиги чемпионов давно решившие все свои вопросы "Ювентус" и "Реал" проиграли аутсайдерам своих квартетов – швейцарскому "Янг Бойз" и московскому ЦСКА соответственно. А ведь фавориты выставили близкие к оптимальному составы. Криштиану Роналду и Карим Бензема, Леонардо Бонуччи и Марсело, Марио Манджукич и Иско, Дуглас Коста и Тибо Куртуа. Глыбы, согласитесь. Но не смогли пересилить себя и они. "Реал" и вовсе оконфузился, потерпев рекордное домашнее поражение в еврокубках – 0:3…

Что уж говорить о юных динамовцах, если некоторые из них лишь недавно впервые нюхнули еврокубкового пороху?

"Сейчас у нас очень много молодых игроков, пришли несколько легионеров. Этой команде еще и года нет, она только строится. Думаю, со временем, когда мы чуть больше "обстучимся" в играх, появится хоть какая-то стабильность. А то сейчас у нас многое не получается: один матч хорошо сыграем, другой – не очень. Теперь будем ждать жребия и готовиться. Но уже после отпуска. Честно говоря, сейчас просто хочется отдохнуть..." (Ru.uefa.com, 14.12) – эти слова 21-летнего Виктора Цыганкова, сказанные по горячим следам, отчасти и проливают свет на случившееся.

ЖЕЛТАЯ ПРЕССА И ЧЕРНЫЙ ПИАР

Показательно, что о вязком поле, которое порой заставляло скользить, падать игроков и уж точно не способствовало быстрому футболу, Цыганков тоже упомянул, хотя и не акцентировал на нем внимания. Как ни старались агрономы, а сделать конфетку из газона, второй день кряду принимавшего матч в ненастную погоду, было просто нереально. И это еще одна жертва, на которое пошло "Динамо", предоставив в среду стадион горнякам. Впрочем, в передаче "Великий футбол", рьяно и неуклонно отстаивающей интересы "Шахтера", об этом факте упоминать не стали.

Зато начали сюжет об игре "Динамо" с приватных кадров послематчевых посиделок некоторых киевских футболистов. И хотя ничего крамольного на видео не происходило, намек был очевиден – "плевать парням на результаты и болельщиков".

Эти же слитые в интернет короткие ролики уже успели обсосать некоторые интернет-ресурсы. Достойным же ответом на желтые вбросы стал пост известного блогера Кирилла Крыжановского, высмеявшего заголовок "Алкоголь, русские песни и девушки: как игроки "Динамо" оторвались после поражения от "Яблонца" в Лиге Европы" (Football24.ua, 14.12).

"Я тоже так умею. Например, вот хороший вариант: "В компании жен и подруг несколько игроков "Динамо" скромно отметили первое место в группе Лиги Европы", – предлагает автор свой вариант заголовка и фрагмента заметки. – …В компании жен и подруг часть игроков киевлян скромно посидели после матча с "Яблонцем" и отметили победу в группе Лиги Европы. Минимум алкоголя, традиционные для молодых людей песни в караоке и по домам. На следующий день у многих запланированы вылеты домой, где их ждут родители и родные" .

"Ну как, норм? Я ведь ничего не придумал, – продолжает Крыжановский. – На основании одних и тех же видео нарезок можно сделать диаметрально противоположный вывод и написать два абсолютно разных по смыслу текста. Но главное в погоне за трафиком – это заголовки… Побольше ада, коллеги, побольше ада... (Dynamo.kiev.ua, 15.12)

Жертвой еще одной журналистской то ли халатности, то ли нечистоплотности оказался 19-летний Виталий Миколенко, которому издание Tribuna.com приписала фразу о недостатке мотивации в игре с "Яблонецем".

И понеслось. Критика в адрес Миколенко полилась со всех сторон, а дальше всех пошел главный редактор претендующего на статус аналитического ресурса Игорь Цвик.

"Що, бл**ь? Пацан, ти чого на поле виходив? Ти чого начепив на себе футболку з ромбом на грудях? Тобі западло зіграти на нормальному рівні 90 хвилин, бо в тебе немає мотивації? Здається, у цього фаната російських реперів та "Поліцейського з Рубльовки" активно прогресує зіркова хвороба. Агов, пане Лужний, коли буде чарівний пендель для Віталія?" (Sportanalytic.com, 14.12).

Цитата специально приведена без купюр, чтоб можно было оценить уровень этой "аналитики", а также уровень воспитанности и адекватности ее автора…

К счастью, Миколенко, наверняка ошалевший от всей этой шумихи, вскоре рассказал, какие именно его слова извратила "Трибуна":

"Мне даже трудно понять, откуда такие глупости могли появиться. Я действительно разговаривал с фанатами. Подошел к сектору, подарил им свою футболку. Затем был вопрос от ребят: "Как так?"

Ответил так, как думаю: "В "Динамо" я 8 лет и хочу играть за киевлян еще как минимум столько же. О каком отсутствии мотивации может идти речь? Тем более, мне всего 19 лет" (Football24.ua, 14.12).

"Трибуна" в тот же день перед футболистом извинилась. Вот только кто извинится за все те оскорбления, которым подвергся молодой человек, являющийся, между прочим, кандидатом в национальную сборную Украины?

"ВОРСКЛА": НЕАГРЕССИВНЫЙ ГОСТЬ

Ну а соперники "Шахтера" и "Динамо" по 1/16 финала Лиги Европы уже известны. Горняки встретятся с немецким "Айнтрахтом" из Франкфурта и проведут первый матч на своем поле. Киевляне, как и год назад на аналогичной стадии, сойдутся с представителем Греции – "Олимпиакосом". Будучи сеяными, соперника они примут в ответном поединке. Игры назначены на 14 и 21 февраля.

А вот "Ворскла" свой европейский поход уже завершила, заняв третье место в групповом раунде второго по значимости континентального турнира. Точку подопечные Василия Сачко ставили в Лиссабоне, и причин ждать крупных неприятностей от поединка со "Спортингом" было в достатке. Здесь и травмы ключевых исполнителей – Владислава Кулача, Александра Кобахидзе и Дмитрия Кравченко. И опять начавшиеся проблемы с зарплатой. И, наконец, разница в классе и опыте.

"Спортинг" оставался на втором месте при любых раскладах и мог позволить себе кадровые эксперименты, но даже это не увеличивало шансы гостей. К такой точке зрения, в частности, склонялся обозреватель "СЭ в Украине" Виталий Пасичный:

"Ворскла" доезжает 2018 год на ободах, пытаясь к декабрю проиграть не очень много. И это в определенном смысле получилось: группа Лиги Европы закончена не с нулем, в чемпионате команда ушла на перерыв в зоне Лиги Европы. Но ожидать хорошей игры, пусть даже против дубля яркого "Спортинга", сложно" (Sport-express.ua, 13.12).

Приходится констатировать, что матч прошел по ожидаемому сценарию – с безоговорочным преимуществом португальской команды.

"С первых минут встречи на "Жозе Алваладе" стало заметно, что полтавские футболисты мыслями уже пребывают где-то на теплых курортах, наслаждаясь долгожданным отпуском. Ни желания, ни старания, ни серьезных скоростей в исполнении гостей до перерыва невозможно было рассмотреть даже под микроскопом. Потому нет ничего удивительного в том, что португальцы, отнесшиеся к отчетному матчу на удивление ответственно, уже к "антракту" вели с разгромным счетом" (Profootball.ua, 14.12), – констатирует Сергей Янков.

Забив трижды, "Спортинг" по большому счету успокоился, сумев в итоге сохранить добытое до перерыва преимущество. А "Ворскла" за 90 минут не нанесла ни одного удара в створ…

"Случаются, порой, такие игры, о которых команде лучше как можно быстрее забыть. К сожалению, именно таким и вышел этот поединок для полтавчан. Все было плохо настолько, что с большим трудом можно будет насчитать полных десять минут, которые они находились на чужой половине поля с мячом" (Football.ua, 13.12).

Неудивительно, что на послематчевой пресс-конференции наставнику "Ворсклы" оставалось только разводить руками:

"Я перед началом турнира шутя говорил, что у нас группа Лиги чемпионов. В группе было два явных фаворита – "Арсенал" и "Спортинг". Мы просто уступаем в классе, в мастерстве, в скорости – это нужно понимать.

Мы хотели, старались, отдавались, но, поймите, выше головы тоже не прыгнешь. Мы проиграли с крупным счетом, но мы проиграли хорошей команде, и я бы нашел тут больше положительных вещей. У нас дебютировали ребята в чемпионате Украины, а теперь и в еврокубках: Сакив, Якубу, Кане, Габелок. Сегодня дали проявить себя Саше Ткаченко, и в некоторых моментах он нас выручал. У этих ребят есть будущее, нужно об этом говорить" (Footballua.tv, 14.12),

От "Ворсклы" мало что ждали в этом розыгрыше, и потому шквала критики в ее адрес со стороны СМИ не наблюдалось. Тем более полтавская команда, выиграв на выезде у "Карабаха", сумела добыть историческую, первую в истории клуба победу в основной стадии Лиги Европы. Вот и обозреватель Никита Шмелев достаточно лояльно подошел к оценке показателей ворсклян:

"Выступление "Ворсклы" получилось неоднозначным. С одной стороны – неплохой домашний матч со "Спортингом" и выездная победа над "Карабахом", с другой – абсолютно провальный второй круг. Понятно, что выхода в плей-офф никто не требовал. Но все же хотелось видеть более зрелую и конкурентоспособную игру. Впрочем, в любом случае это был хороший опыт. Ну и для клубной казны – пополнение, что для полтавского клуба очень важный момент" (Footclub.com.ua, 13.12).

Со своей стороны Александр Рыженко предсказывает "Ворскле" весьма непростой следующий год. И объясняет – почему:

"Ворскла" один из самых консервативных клубов УПЛ, который делает ставку на "старичков". Ткаченко, Сакив и Габелок только для полтавчан могут считаться молодежью: из них лишь Сакиву возраст позволяет поиграть за нашу молодежную сборную. Их выход на поле в Лиссабоне может говорить, что тренерский штаб видит в них перспективу. Видимо, это уже с оглядкой на следующий сезон. Если верить Transfermarkt, ближайшим летом у полтавчан заканчиваются контракты как минимум с одиннадцатью игроками, большинство из которых играют сейчас ключевую роль. Для клуба 2019-й рискует стать поворотным в истории. И нет уверенности, что в положительном смысле..." (Ua-football.com, 13.12).

Окажется ли прав журналист или все-таки владелец "Ворсклы" Константин Жеваго, в эфире программы "Великий футбол" предрекший своему клубу очередное евро-приключение в следующем году, покажет время.

"МОЛОДЕЖКА": КАКИЕ ПРЕТЕНЗИИ К ГОЛОВКО?

А вот нашим сборным – U-21, U-19 и U-17 – в 2019-м от официальных соревнований никуда не уйти. Во вторник все они узнали своих ближайших соперников. Юношеские команды – по элит-раунду чемпионатов Европы будущего года, "молодежка" – по отборочному турниру ЧЕ-2021.

Хотя именно молодежная сборная позже остальных из этой компании вступает в бой, именно к ней, понятно, прикован наибольший интерес. Как к самой старшей, являющейся главным поставщиком кадров для сборной национальной.

В соперники нашей команде достались Дания, Румыния, Финляндия, Северная Ирландия и Мальта. Выбор вполне приемлем, особенно на фоне предыдущего цикла, где Украина противостояла Англии и Нидерландам. В ЧЕ-2021 (U-21) участвуют футболисты, родившиеся в 1998 году и позже. В финальной стадии выступят 12 сборных: Венгрия и Словения, как хозяева турнира, плюс еще 10, которые определятся по результатам отбора.

Вопрос, кто именно поведет нашу молодежь на штурм новой высоты, пока остается открытым. У нынешнего наставника сборной Александра Головко, не сумевшего добыть путевку на ЧЕ-2019 (U-21), контракт с ФФУ истекает летом, однако слухи о его досрочном увольнении с занимаемой должности уже поползли.

Так, например, сайт Footboom.com, не ссылаясь на какой-либо заслуживающий доверия источник, сообщает, что наиболее реальным кандидатом на замену Головко является Владимир Езерский, ныне готовящий команду 17-летних. Тот же ресурс отмечает, что о данном решении может быть объявлено уже на заседании ближайшего исполкома ФФУ.

Интересно, что сам Головко, подводя итоги своей работы, считает, что с главной задачей справился.

"Изначально в моем понимании главной целью молодежной сборной был выход в финальную часть чемпионата Европы. Однако в процессе работы эти задачи не то, что изменились, но отошли на второй план, – подчеркивает Головко. – На первый же план вышла подготовка кадров для национальной команды — мы должны были готовить ребят таким образом, чтобы они в любой момент могли усилить главную команду страны, чтобы они не выпадали из той структуры игры, которой придерживается национальная сборная… Одним словом, задача, которая стояла перед молодежной сборной Украины, была комплексной" (Dynamo.kiev.ua, 14.12).

Александр Борисович утверждает, что выход в финальную стадию ЧМ-2018 стал главенствующей задачей для тренерских штабов и национальной, и молодежной сборной. Это в частности было озвучено Андреем Шевченко.

"Где-то с полгода у меня внутри все это бурлило, но потом я самому себе сказал: "Окей, я понял". После того, как такие приоритеты были расставлены, стало несколько проще, – продолжает Головко. – Наш большой плюс – в том, что мы за каждого пацана, которого передаем в первую сборную, можем ответить. Всех этих ребят мы знаем с 15-летнего возраста, мы знаем все об их потенциале. И могу уверенно сказать, что эта молодежная сборная – очень интересная команда, если говорить о том, какими футболистами она представлена. Хочешь, или нет, но 7-8 человек из этой "молодежки" уже привлечены в национальную команду. Выходит, в какой-то мере мы поставленную перед нами задачу выполнили" (Dynamo.kiev.ua, 14.12).

Если дела обстоят именно так, то к Головко и его помощникам действительно не должно быть никаких претензий. Цыганков, Беседин, Зинченко, Коваленко, Шепелев, Матвиенко, Лунин, Шапаренко, Миколенко – все это ребята из молодежной сборной, уже сыгравшие за национальную команду или по крайней мере вызывавшиеся в ее лагерь.

Ждем развития событий. Пока же никто из руководителей ФФУ данную ситуацию не комментирует. Они заняты совершенно другими делами.

ФФУ: ПЧЕЛЫ ПРОТИВ МЕДА

Во вторник и среду в Доме футбола проходило мероприятие с громким названием "I Международный форум по вопросам противодействия договорным матчам". В его ходе в частности были обнародованы видео-, аудио– и прочие доказательства работы в Украине завязанных на футболе коррупционных схем, оглашены имена некоторых обвиняемых.

Впрочем, главред журнала "Футбол" Артем Франков метко окрестил мероприятие "Двумя днями пиара", указывая на то, что национальная федерация банально приписывает себе успехи, достигнутые правоохранительными органами.

"Отдельным абзацем хочу подчеркнуть, что, как и всякий нормальный болельщик, я искренне признателен полиции и МВД за их усилия по очистке наших "мутных вод". Все, что сделано в этой области, – заслуга правоохранителей, которые, в отличие от некоторых импортных бойцов диванного десанта, получают копейки, но честно делают свою работу. Спасибо! Но в пиаре, конечно, вам с футбольными чиновниками не состязаться" ("Футбол", 13.12).

Первым по рангу из озвученных дел стоит считать обвинение и обвинительное заключение в адрес молодежной и юношеской команд донецкого "Олимпика". Именно в результате этих обвинений обе команды сняты с соревнований на полтора сезона, клубу выписан максимально возможный штраф в 500 тыс. грн и вдогонку пожизненно дисквалифицированы шесть юных футболистов.

"Олимпик" же с доводами, на которых построено обвинение, не согласен и намерен защищаться. Ситуация щекотлива еще и потому, что по регламенту клуб не может выступать в Премьер-лиге, не имея молодежной и юношеской команд. Как быть? На соответствующий запрос клуба ФФУ, по словам представителей "Олимпика", до сих пор не дала однозначного ответа.