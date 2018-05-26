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Виталий Кличко предсказал результат финала Лиги чемпионов

1.7тЧитать новость на украинском

Мэр Киева Виталий Кличко уверен, что основное время в финальном матче Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и мадридским "Реалом" завершится вничью.

"Будет ничья 3:3. По крайней мере, насладимся голами", — отметил Виталий Владимирович в интервью пресс-службе УЕФА.

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Ранее Виталий Кличко рассказал о проколе УЕФА перед финалом Лиги чемпионов в Киеве.

Напомним, что мадридский "Реал" и "Ливерпуль" в субботу, 26 мая, на поле НСК "Олимпийский" в Киеве определят победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Начало в 21:45.

Кроме того, Зидан сделал откровенное признание о финале Лиги чемпионов.

Позже появился прогноз Андрея Шевченко на решающую игру ЛЧ.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Персона
Виталий Кличко
Место
УкраинаКиев
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