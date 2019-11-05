Унижение России и провал "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 5 ноября

Матчами в группах Е, F, G и H стартовал 4-й тур футбольной Лиги чемпионов сезона 2019/2020.

Российский "Зенит" унизительно проиграл дома немецкому "Лейпцигу" (0:2). Второй гол был забит из-за бездарной игры в защите украинца Ярослава Ракицкого.

Кроме того, стоит отметить провальное выступление каталонской "Барселоны", которая дома не смогла обыграть скромную "Славию" (0:0).

Невероятный по интриге матч состоялся в Дортмунде. Футболисты "Боруссии" проигрывали в первом тайме "Интеру" два мяча, но смогли перевернуть игру и вырвать победу (3:2).

Все результаты 5 ноября

Группа E

"Ливерпуль" Англия – "Генк" Бельгия 2:1 Голы: 1:0 – 14 Вейналдум, 1:1 – 40 Саматта, 2:1 – 53 Окслейд-Чемберлен.

Ливерпуль – Алиссон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Гомес, Фабиньо, Милнер, Кейта, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах, Ориги.

Генк – Кауке, Де Норре, Лукуми, Куэста, Мэле, Берге, Грошовски, Ито (Ндонгала, 68), Хейнен, Деваст, Саматта.

Предупреждение: Лукуми (22).

Ливерпуль - Генк

Ливерпуль - Генк

Ливерпуль - Генк

Ливерпуль - Генк

Ливерпуль - Генк

"Наполи" Италия – "Ред Булл" Австрия 1:1 Голы: 0:1 – 11, пенальти Холанд, 1:1 – 43 Лосано.

Наполи – Мерет, Кулибали, Ди Лоренцо, Мариу Руй (Луперто, 46), Максимович, Инсинье, Фабиан Руис, Кальехон, Зелиньски, Лосано, Мертенс.

Ред Булл – Карлос, Понграчич (Мвепу, 46), Кристенсен, Ульмер, Онгене, Юнузович, Собослаи, Вебер, Холанд, Хван Хи Чхан, Минамино (Ашимеру, 61).

Предупреждения: Онгене (4), Зелиньски (27), Понграчич (37).

Группа G

"Зенит" Россия – "РБ Лейпциг" Германия 0:2 (0:1, 0:1) Голы: 0:1 – 45 Демме, 0:2 – 63 Забитцер.

Зенит – Кержаков, Смольников (Караваев, 46), Иванович (Дриусси, 70), Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин (Кузяев, 85), Барриос, Оздоев, Осорио, Азмун, Дзюба.

РБ Лейпциг – Гулачи, Хальстенберг (Кампль, 46), Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Демме, Лаймер, Нкунку (Вернер, 61), Забитцер, Форсберг (Айдара, 76), Поульсен.

Предупреждения: Ерохин (6), Упамекано (66), Дзюба (66), Кузяев (88).

Зенит - Лейпциг

Зенит - Лейпциг

Зенит - Лейпциг

Зенит - Лейпциг

Зенит - Лейпциг

"Лион" Франция – "Бенфика" Португалия 3:1 Голы: 1:0 – 4 Андерсен, 2:0 – 33 Депай, 2:1 – 76 Сеферович, 3:1 – 89 Траоре.

Лион – Антони Лопеш, Коне, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Ауар (Марсело, 90), Тузар, Тиаго Мендес, Рен-Аделаид (Траоре, 73), Депай (Корне, 46), Дембеле.

Бенфика – Влаходимос, Гримальдо, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферру (Жардел, 16), Флорентину, Габриэл, Шикинью, Жедсон Фернандеш (Сеферович, 46), Серви (Пицци, 73), Винисиус.

Предупреждения: Габриэл (43), Флорентину (50).

Группа F

"Барселона" Испания – "Славия" Чехия 0:0 (0:0, 0:0) Барселона – тер Стеген, Альба (Серджи Роберто, 46), Лангле, Семеду, Пике, Бускетс (Ракитич, 68), де Йонг, Видаль, Дембеле (Фати, 65), Месси, Гризманн.

Славия – Коларж, Фридрих, Кудела, Цоуфал, Боржил, Траоре (Тецл, 57), Соучек, Станчу (Гушбауэр, 63), Шевчик, Масопуст (Провод, 82), Олайинка.

Предупреждения: Пике (14), Олайинка (21), Семеду (32), Бускетс (43), Станчу (48), Гушбауэр (82), Кудела (84), Коларж (90).

Барселона – Славия

Барселона – Славия

Барселона – Славия

Барселона – Славия

Барселона – Славия

"Боруссия" Д Германия – "Интер" Италия 3:2 Голы: 0:1 – 5 Мартинес, 0:2 – 40 Весино, 1:2 – 51 Хакими, 2:2 – 64 Брандт, 3:2 – 77 Хакими.

Боруссия Д – Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Хакими, Шульц, Гетце (Пако Алькасер, 64), Вайгль, Азар (Геррейру, 88), Витцель, Брандт, Санчо (Пишчек, 82).

Интер – Ханданович, Годин, Шкриньяр, де Врей, Бираги (Лазаро, 66), Кандрева, Барелла, Весино (Сенси, 68), Брозович, Мартинес, Лукаку (Политано, 73).

Предупреждения: Бираги (1), Шкриньяр (30), Кандрева (48), Азар (79).

Боруссия - Интер

Боруссия - Интер

Боруссия - Интер

Боруссия - Интер

Боруссия - Интер

Группа H

"Челси" Англия – "Аякс" Голландия 2:4 Голы: 0:1 – 2, автогол Абрахам, 1:1 – 4, пенальти Жоржиньо, 1:2 – 20 Промес, 1:3 – 35, автогол Аррисабалага, 1:4 – 55 ван де Бек, 2:4 – 63 Аспиликуэта.

Челси – Аррисабалага, Зума, Аспиликуэта, Алонсо (Джеймс, 46), Томори, Маунт (Хадсон-Одои, 60), Жоржиньо, Пулишич, Ковачич, Виллиан, Абрахам.

Аякс – Онана, Блинд, Тальяфико, Мазрауи, Мартинес, Нерес, ван де Бек, Промес, Зиеш, Тадич, Велтман.

Предупреждения: Велтман (31), Блинд (33), Томори (42), Аспиликуэта (45), Промес (62).

Удаления: Блинд (68), Велтман (69).

Челси - Аякс

Челси - Аякс

Челси - Аякс

Челси - Аякс

Челси - Аякс

"Валенсия" Испания – "Лилль" Франция 1:1 Голы: 0:1 – 25 Осимхен, 1:1 – 66, пенальти Парехо.

Валенсия – Силлессен, Габриэл Паулиста, Гарай, Гайя, Васс, Ли Кан Ин (Вальехо, 54), Черышев (Ферран Торрес, 30), Парехо, Кондогбиа, Родриго, Макси Гомес.

Лилль – Меньян, Брадарич, Габриэл, Сумаоро, Челик, Сумаре, Андре, Языджи, Фонте, Реми, Осимхен.

Предупреждения: Габриэл (21), Гарай (32), Андре (37), Фонте (65), Васс (67).

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 6 ноября, свой поединок 4-го тура Лиги чемпионов проведет донецкий "Шахтер". "Горняки" в гостях сразятся с загребским "Динамо".

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